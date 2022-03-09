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Karayipler nerede? Karayipler'in haritadaki konumu

#Karayipler#Karayipler Nerede#Karayipler Tarihi
Karayipler nerede Karayiplerin haritadaki konumu

Dünyanın en farklı coğrafi bölgelerinden biri olarak kabul edilen Karayipler, 1492'de Ceneviz doğumlu İspanyol kâşif Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. Barbados Adası Karayiplerin en büyük adasıdır. Aynı zamanda Barbados adası en çok ziyaret edilen Karayip Adasıdır. Peki, Karayipler nerede?

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Karayipler ya da Batı Hint Adaları, Karayip Denizi'ni, adalarını ve çevreleyen sahilleri kapsayan bölgedir. Bu adalar, Florida'nın güneyinden başlayıp bir kıvrım oluşturarak Güney Amerika'da Venezuela'nın kuzey batısına dek inmektedir. Batı Hint Adaları adı, 1492'de Hindistan'a ulaştığını zanneden Kristof Kolomb tarafından verilmiştir. Adaların en eski sahipleri Aravak (Karayipçe: Aruac) ve Karayip (İspanyolca: Caribe) yerlileridir. 1492'de Ceneviz doğumlu İspanyol kâşif Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir.

Karayipler nerede Karayiplerin haritadaki konumu

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#Karayipler#Karayipler Nerede#Karayipler Tarihi

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