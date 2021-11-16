Jak Kamhi kimdir, nereli? Jak Kamhi'nin hayatıyla ilgili bilgiler

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Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925 yılında İstanbul’da doğdu. Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldı.

Profilo Holding’in kurucusu Jak Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun kuruculuğu yanı sıra uzu yıllar TÜSİAD yönetim kurulunda görev aldı. Holding bünyesindeki Profilo Telra şirketi 1972’de üretimine siyah beyaz televizyon üreterek başladı. Profilo Telra 1991 yılında Çerkezköy’deki yeni üretim yerine geçmişti. Kamhi Ailesi aynı zamanda Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi’nin de kurucusuydu.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

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JAK KAMHİ’YE ROKETLİ, SALDIRI GİRİŞİMİ YAPILMIŞTI

Kamhi Ailesi iş yaşamıyla olduğu kadar yaşadıkları olaylarla da zaman zaman gündeme gelmişti. Ailenin en büyüğü Jak Kamhi’ye 28 Ocak 1993 günü roketli saldırı yapılmak istenmişti. Saldırganların law silahını ateşlemekte gecikmesi ve Kamhi’nin korumalarının durumu fark ederek ateş etmesi üzerine suikast girişimi başarısız olmuştu.