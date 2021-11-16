İŞKUR iş kulübü eğitimi nedir?

İŞKUR iş kulübü eğitimi, iş kulüplerinde pek çok konuda eğitim veriyor.
alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarından bilgi almak mümkün oluyor. Bu bilgileri teorik olarak öğrenmek, aynı zamanda uygulayarak pekiştirmek mümkün olmaktadır. 6-15 kişilik gruplarda 2-5 gün arası süren eğitimlerde pratik yapma imkânı da yer almaktadır. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayıp işe giren eski katılımcıların ve özel firmaların İnsan Kaynakları departmanında görev yapan insan kaynakları uzmanlarından tecrübeler edinmek de mümkün olmaktadır.