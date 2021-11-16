İŞKUR iş kulübü eğitimi nedir?

Haberin Devamı

İŞKUR iş kulübü eğitimi, iş kulüplerinde pek çok konuda eğitim veriyor.

Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu,

O işe girebilmek için neler yapmanız gerektiğini,

Tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini,

Hangi yollarla iş arayabileceğinizi,

İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını,

İş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiğini,

İşe kabul edilmeniz için küçük ama önemli detayları,

alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarından bilgi almak mümkün oluyor. Bu bilgileri teorik olarak öğrenmek, aynı zamanda uygulayarak pekiştirmek mümkün olmaktadır. 6-15 kişilik gruplarda 2-5 gün arası süren eğitimlerde pratik yapma imkânı da yer almaktadır. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayıp işe giren eski katılımcıların ve özel firmaların İnsan Kaynakları departmanında görev yapan insan kaynakları uzmanlarından tecrübeler edinmek de mümkün olmaktadır.