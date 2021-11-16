İltizam ne zaman kaldırıldı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Pes dedirten olay Şoför isyan etti: Yazıklar olsun'Pes' dedirten olay! Şoför isyan etti: Yazıklar olsun#Hatay
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
Herkes onu konuşuyor Ders çalışırken fenomen olduHerkes onu konuşuyor! Ders çalışırken fenomen oldu#Çin
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti... Merakla beklenen hatta yolculuk 15 Aralıkta yeniden başlıyorKoronavirüs nedeniyle ara verilmişti... Merakla beklenen hatta yolculuk 15 Aralık'ta yeniden başlıyor#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olayBirbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
19 yaş küçük eşinden boşanıyor19 yaş küçük eşinden boşanıyor!#Ahmet Dursun
Her şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gittiHer şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gitti#Kraliyet Ailesi
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
HABERLERYaşam Haberleri

İltizam ne zaman kaldırıldı?

#İltizam Sistemi#İltizam Sistemi Nedir#İltizam Sistemi Ne Demek
İltizam ne zaman kaldırıldı

İltizam sistemi, Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemidir. İltizam sistemi kapsamında vergiler ürün olarak toplanır ve bu vergiler değerlendirilirdi. İşte, iltizam sistemi hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Vergiyi toplamayı üstlenen kişiye "mültezim" denirdi. Mültezimler bir tür müteahitti. Arttırma sonucu iltizamı üstlenen mültezim, böylece devlete karşı belli bir ödeme yapmayı taahhüd ederdi. Orta Çağ'da Fransa ve Almanya'da da uygulanan iltizam sistemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yıllıklı eyaletlerde uygulanırdı. 16. yüzyılın sonlarından itibaren, uzun süren savaşlar ve ticaret yollarının değişmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini bozarak hazinede nakit para açığına sebep oldu. Bu nedenle Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde de iltizam uygulanmaya başlandı ve Tımar sistemi bozuldu.

İltizam yönteminde vergi daha çok ürün olarak toplanırdı; nitekim Osmanlılar'da da aşar, iltizam yöntemiyle toplanırdı. Bu yöntemde, mültezim devlete yaptığı ödemeyi karşılamak ve kendine kâr sağlamak için köylüler üzerinde büyük baskı uygulamak durumundaydı. Vergi toplamada büyük keyfiliklere yol açan bu yöntem zamanla yerini çağdaş vergilere bıraktı. İltizam usulü diye bilinen bu özel girişim niteliğindeki mali birim mukataalarda uygulanıyordu.

Mukataa: Osmanlı Devleti'nde miri arazinin alt kollarından biridir. Geliri doğrudan devlet hazinesine giderdi. Bu toprakların geliri iltizam yoluyla toplanırdı.

Haberin Devamı

Mültezimler açık arttırmayla çıkarılan mukataayı bırakacağı kâr hakkındaki tahminlere göre kıymetlendirdikten sonra devlete tekliflerini yapardı. Hazine teklif verenler arasından en yüksek teklifi yapan mültezime Tahvil adı verilen ve genellikle 1 ila 3 yıl arasında değişen bir devre için, o mukataayı vergilendirme hakkını devrederdi. (Hazine mültezimden senet ve kefil isterdi. Sorumluluğu yerine getiremez ise malları müsadere edilirdi.)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İltizam Sistemi#İltizam Sistemi Nedir#İltizam Sistemi Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın