Güney Ulutaş kimdir, kaç yaşındaydı? Güney Ulutaş'ın biyografisi...

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B. Güney Ulutaş, Manisa, Akhisar’da doğdu. Salihli’de ilk ve ortaöğrenimi tamamlarken, okul kütüphanesinde kitaplarla, Fethi Eken’in daktilosunda yazıyla, Şehir Tiyatroları’nda drama sanatıyla tanıştı. 1999’da Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları/Tiyatro-Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nı kazandı. 2004’te “Tezer Özlü’nün yaşamı, sanatı ve bir oyun; ‘Erken Ölmüş Romantiklerin Gölgesinde’ başlıklı teziyle mezun oldu. Suat Taşer kısa oyun ya¬rışmasında Karakutu, Rahip Broken’in Ölümü adlı oyunlarıyla başarı ödülleri kazandı. Birçok dizi filmde ve Kanıt adlı polisiye dramada senaryo yazarı olarak çalıştı. Çeşitli kültür sanat dergilerinde şiirleri ve öyküleri yayımlandı. Kendi atölyesinde yazarlık çalışmalarına devam ediyor. İlk romanı olan Kopuklar’ı 2013 Nisan’ında tamamlamıştır.