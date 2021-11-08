Fatoş Yelliler kimdir? Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili yeni belgeler yayınladı!

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Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz'ün dövmesini yaptıran Fatoş Yelliler, yeni görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili yeni ekran görünlüleri paylaştı. Sahte hesaplarla kendisini birçok kez aldattığını iddia eden Berdan Mardin, eski eşiyle ilgili yayınladığı kamera görüntüleriyle de şaşkınlık yarattı.

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.