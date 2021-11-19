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Dara ne demek? İşte TDK'ya göre Dara isminin anlamı

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Dara ne demek İşte TDKya göre Dara isminin anlamı

Dara ismi bir dizi projesindeki karakteriyle gündeme geldi. Türk Dil Kurumu’nun da tanımını yaptığı Dara aynı zamanda ülkemizde bulunan bir antik kentin ismi. Peki, Dara ne demek? Dara isminin anlamları neler? İşte TDK'ya göre Dara isminin anlamı...

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Kırmızı Oda dizisine dahil olacak bir karakter nedeniyle Dara isminin anlamı merak konusu oldu. Özellikle ebeveyn adayları, Dara isminin anlamlarını araştırmaya başladı.

Türk Dil Kurumu “Dara” ile ilgili şu bilgileri veriyor:

1. isim Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2. isim Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.
3. isim İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller

Dara aynı zamanda bir antik kent ismidir.

DARA ANTİK KENTİ HAKKINDA

Dara Antik Kenti Mardin’in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir.

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