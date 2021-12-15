Ceyhan nehri nerede, hangi il sınırları içerisinde? İşte Ceyhan nehrinin konumu

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Ceyhan Nehri ülkemizin en önemli akarsularından birisidir. Çukurova'nın iki ana hayat kaynağındandır. Uzunluğu 509 km’dir. Elbistan'ın 3 km. Güneydoğusunda, Pınarbaşı mevkiinden doğan ve Elbistan'ın ortasından geçmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin en büyük akarsularındandır. Çukurova'da geniş bir delta oluşturarak Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülür. Başlıca kolları; Söğütlü, Hurman, Göksun Çayı, Mağara Gözü, Fırnız, Tekir, Körsulu ve Aksu çaylarıdır.

Göksun'un kuzeyinden gelen Mehmetbey karstik kaynağının oluşturduğu Törbüzek Deresi ile Binboğa Dağları'ndan doğan Kömürsuyu Deresi’nin birleşmesiyle Göksun Çayı oluşur. Uzunluğu 115 km. olan çay Afşin Yazıdere Mahallesi yakınlarından Ceyhan Nehri'ne dökülür. Göksun Çayı Ceyhan Nehri’nin önemli kollarından birisidir.

Ayrıca, Ceyhan Nehri ilçemiz Tombak Mahallesinden geçmektedir.