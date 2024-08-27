Bodrum Antik Tiyatrosu’nda anlamlı konser

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Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde, Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestra, iki saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen tenor Murat Karahan’a soprano Kristine Opolais’in eşlik ettiği, orkestra şefliğini Beatrice Venezi’nin yaptığı “Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri”nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı’nın “Global Engineer Girls Türkiye” programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.