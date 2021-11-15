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BBVA nedir, açılımı ne demek?

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BBVA nedir, açılımı ne demek

BBVA, tam açılımı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria olan İspanya merkezli bir bankadır. 1857 yılında kurulan BBVA, İspanya dışında pek çok ülkede faaliyet göstermektedir. Banka, ilk olarak 1857 yılında Banco Bilbao Vizcaya adıyla kurulmuş olup 1999 yılında Argentaria ile birleşerek günümüz adını almıştır ve ülkenin ikinci büyük bankasıdır. Bankanın merkezi Bilbao'da yer almaktadır.

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BBVA, 1857'de kurulmuş, müşteri odaklı küresel bir finansal hizmetler grubudur. Grup, İspanya'da sağlam bir lider konuma sahiptir, Meksika'daki en büyük finans kuruluşudur ve Güney Amerika'da önde gelen bayiliklere sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'deki Garanti BBVA'nın lider hissedarıdır ve ABD'de önemli bir yatırım, işlem ve sermaye piyasası bankacılığı işine sahiptir.

Girişimleri şu şekildedir;

2021- Paraguay'ın Satışı
2020- Allianz ile bankasürans ortaklığı (İspanya)
- Satış anlaşması (ABD)
2018-BBVA Şili'deki hissenin The Bank of Nova Scotia'ya (Şili) satışı
2017-Cerberus ile Real State Business'ın (İspanya)
devri anlaşması -Türkiye Garanti Bankası'nın (Türkiye) %9,95 hissesinin satın
alınması -CNCB Çin'in satışı)
2016- Holvi (Finlandiya)
- CNCB'nin %1,12'sinin Satışı (Çin)
- GarantiBank Moscow AO Satışı (Moskova)
- OpenPay (México)
2015-CIFH hissesinin CNCB'ye satışı (Çin)
-CNCB'nin %4,9'unun satışı (Çin)
-Catalunya Banc (İspanya)
-Türkiye Garanti Bankası'nda (Türkiye) ek hisse
alımı -Atom'da (İngiltere) %29,5 hissesinin satın alınması
2014Basit (ABD)
2013Panama arasında -Sale
Latam emeklilik iş -Sale
CNCB en% 5,1 -Sale (Çin)
2012
-Porto Riko Satışı -Unnim Banc (İspanya)
2011-Forum SF anlaşmasının
uzatılması (Şili) -Uruguay kredisi (Uruguay)
2010-Yeni uzatma CITIC sözleşmesi
-Türkiye Garanti Bankası (Türkiye)
2009Garanti Bankası (ABD)
2008Genişletilmiş CITIC sözleşmesi
2007-Pusula (ABD)
2006-Texas Regional Bancshares (ABD)
-Forum Servicios Financieros (Şili)
-Devlet Ulusal Bancshares (ABD)
-CITIC (Çin)
2005-Granahorrar (Kolombiya)
-Hipotecaria Nacional (Meksika)
2004-Valley Bank (ABD)
-Laredo (ABD)
-OPA sobre Bancomer
2000Bancomer (Meksika)
1999Banco Bilbao Vizcaya ve Banco Argentaria'nın Birleşmesi
1999-Provida (Şili) -Consolidar (
Arjantin)
1998-Poncebank (Porto Riko)
-Banco Excel (Brezilya)
-Banco BHIF (Şili)
1997-Banco Eyaleti (Venezuela)
-BC Argentino (Arjantin)
1996-Banco Ganadero (Kolombiya)
-Bancos Cremi y Oriente (Meksika)
-Banco Francés (Arjantin)
1995-Banco Continental (Peru)
-Probursa (Meksika)
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