BBVA nedir, açılımı ne demek?

BBVA, 1857'de kurulmuş, müşteri odaklı küresel bir finansal hizmetler grubudur. Grup, İspanya'da sağlam bir lider konuma sahiptir, Meksika'daki en büyük finans kuruluşudur ve Güney Amerika'da önde gelen bayiliklere sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'deki Garanti BBVA'nın lider hissedarıdır ve ABD'de önemli bir yatırım, işlem ve sermaye piyasası bankacılığı işine sahiptir.
Girişimleri şu şekildedir;
|2021
|- Paraguay'ın Satışı
|2020
|- Allianz ile bankasürans ortaklığı (İspanya)
- Satış anlaşması (ABD)
|2018
|-BBVA Şili'deki hissenin The Bank of Nova Scotia'ya (Şili) satışı
|2017
|-Cerberus ile Real State Business'ın (İspanya)
devri anlaşması -Türkiye Garanti Bankası'nın (Türkiye) %9,95 hissesinin satın
alınması -CNCB Çin'in satışı)
|2016
|- Holvi (Finlandiya)
- CNCB'nin %1,12'sinin Satışı (Çin)
- GarantiBank Moscow AO Satışı (Moskova)
- OpenPay (México)
|2015
|-CIFH hissesinin CNCB'ye satışı (Çin)
-CNCB'nin %4,9'unun satışı (Çin)
-Catalunya Banc (İspanya)
-Türkiye Garanti Bankası'nda (Türkiye) ek hisse
alımı -Atom'da (İngiltere) %29,5 hissesinin satın alınması
|2014
|Basit (ABD)
|2013
|Panama arasında -Sale
Latam emeklilik iş -Sale
CNCB en% 5,1 -Sale (Çin)
|2012
-Porto Riko Satışı -Unnim Banc (İspanya)
|2011
|-Forum SF anlaşmasının
uzatılması (Şili) -Uruguay kredisi (Uruguay)
|2010
|-Yeni uzatma CITIC sözleşmesi
-Türkiye Garanti Bankası (Türkiye)
|2009
|Garanti Bankası (ABD)
|2008
|Genişletilmiş CITIC sözleşmesi
|2007
|-Pusula (ABD)
|2006
|-Texas Regional Bancshares (ABD)
-Forum Servicios Financieros (Şili)
-Devlet Ulusal Bancshares (ABD)
-CITIC (Çin)
|2005
|-Granahorrar (Kolombiya)
-Hipotecaria Nacional (Meksika)
|2004
|-Valley Bank (ABD)
-Laredo (ABD)
-OPA sobre Bancomer
|2000
|Bancomer (Meksika)
|1999
|Banco Bilbao Vizcaya ve Banco Argentaria'nın Birleşmesi
|1999
|-Provida (Şili) -Consolidar (
Arjantin)
|1998
|-Poncebank (Porto Riko)
-Banco Excel (Brezilya)
-Banco BHIF (Şili)
|1997
|-Banco Eyaleti (Venezuela)
-BC Argentino (Arjantin)
|1996
|-Banco Ganadero (Kolombiya)
-Bancos Cremi y Oriente (Meksika)
-Banco Francés (Arjantin)
|1995
|-Banco Continental (Peru)
-Probursa (Meksika)