BBVA nedir, açılımı ne demek?

Haberin Devamı

BBVA, 1857'de kurulmuş, müşteri odaklı küresel bir finansal hizmetler grubudur. Grup, İspanya'da sağlam bir lider konuma sahiptir, Meksika'daki en büyük finans kuruluşudur ve Güney Amerika'da önde gelen bayiliklere sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'deki Garanti BBVA'nın lider hissedarıdır ve ABD'de önemli bir yatırım, işlem ve sermaye piyasası bankacılığı işine sahiptir.

Girişimleri şu şekildedir;