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Bahar Korçan kimdir?

#Bahar Korcan#Bahar Korcan Kimdir#Bahar Korcan Nereli
Bahar Korçan kimdir

Bahar Korçan, hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ve kariyeri ile araştırılan isim olmaya başladı. Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi isimlerin moda tasarımcılığını yapan Bahar Korçan, geçtiğimiz yıllarda yumurtalık kanseri tedavisi görüyordu. Peki, Bahar Korçan kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Bahar Korçan, 1992’de İTKİB’in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko’da çalıştı. 1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi. O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı. 2018’de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories’i Nişantaşı’nda açtı.

Bahar Korçan, 11 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

 

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