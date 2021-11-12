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Aşk Mantık İntikam Çağla rolündeki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında,nereli? İşte Melisa Döngel dizileri

#Aşk Mantık İntikam#Melisa Döngel Kimdir#Aşk Mantık İntikam Çağla
Aşk Mantık İntikam Çağla rolündeki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında,nereli İşte Melisa Döngel dizileri

Fox Tv ekranlarının yeni dizisi Aşk Mantık İntikam izleyicilerden tam not almayı başardı. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Aşk Mantık İntikam konusuyla olduğu kadar oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Bu karakterlerden biri de Aşk mantık İntikam'ın Çağlası ünlü oyuncu Melisa Döngel oldu. Peki Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aşk Mantık İntikam Çağla rolündeki Melisa Döngel dizileri...

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Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosunda birçok isim yer alıyor. Bu isimlerden en dikkat çekeni de başarılı oyuncu Melisa Döngel oldu. Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam'da Çağla rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel kimdir? İşte Melisa Döngel hakkında merak edilenler...

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla çok güzel , karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş’tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır. Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir. Zengin ya da güçlü olduğu için kimseyi ezmeyi düşünmez. Detaycıdır, iyi bir gözlemcidir.

Çağla’nın dışarıdan soğuk bir kişilik gibi görünmesine sebep olan istemeden de olsa insanlarla arasına koyduğu mesafedir. Aslında çok kırılgan bir yapısı vardır. İnsanlara çok zor güvenen, duygularını ele vermekten korkan birine dönüşmüştür. Ozan’ı tanır tanımaz hoşlanmasının sebebi de onun dürüst biri olduğunu hemen anlamasıdır.

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MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde Temel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra Hilal Saral ile 'Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi'ne katıldı.

2017 yılında ilk projesi olan “Elif” dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı.2018 yılında “Bizim Hikâye” dizisinde Deniz karakterine de hayat veren genç oyuncu Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmaktadır.

MELİSA DÖNGEL DİZİLERİ

Aşk Mantık İntikam / Çağla / 2021

Sen Çal Kapımı / Ceren Başar / 2020

Bizim Hikaye / Deniz / 2018

Elif / Süreyya / 2017

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#Aşk Mantık İntikam#Melisa Döngel Kimdir#Aşk Mantık İntikam Çağla

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