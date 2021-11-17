Ali Erkazan kimdir, kaç yaşında? Ali Erkazan filmleri ve dizileri

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Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Ali Erkazan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyunculukla ilgili önemli yorumlar yapan Ali Erkazan, botoks ve estetik işlemlerine karşı olduğunu, yüzündeki çizgilerin oluşması için 60 sene yaşadığını ve oyunculukla bu çizgilerin önemli olduğunu söyledi. İşte Ali ERkazan'ın oyunculuk geçmişi ve özel hayatı hakkında merak edilenler....

ALİ ERKAZAN KİMDİR?

Ali Erkazan (d. 1 Ocak 1952, Samsun), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, başarılı projelere imza attı.

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ALİ ERKAZAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kanunsuz Topraklar - Tahir 2021

Aykut Enişte - İhsan 2019

Hayat Sevince Güzel (dizi) : Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel (dizi) - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var (dizi) - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002-2004

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşı Felek Çıkmazı : Çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997-2003

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983

ALİ ERKAZAN TİYATRO OYUNLARI

Salpa : (Yılmaz Güney) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Ayak Takımı Aarasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sacco ile Vanzetti : Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

Sonuncular : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987

Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

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Misafir : (Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1084

Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu - 1981

Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

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Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Sakıncalı Piyade : Ugur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977