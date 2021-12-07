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Abidin Dino kimdir, ne zaman öldü? Abidin Dino'nun hayatıyla ilgili bilgiler

#Abidin Dino#Abidin Dino Kimdir#Abidin Dino Ne Zaman Öldü
Abidin Dino kimdir, ne zaman öldü Abidin Dinonun hayatıyla ilgili bilgiler

Abidin Dino ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. Paris'te yaşamını yitiren Abidin Dino'nun cenazesi İstanbul'a getirilerek Aşiyan'daki aile mezarlığında defnedildi. Peki, Abidin Dino kimdir, ne zaman öldü? Abidin Dino'nun hayatıyla ilgili bilgiler...

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Türk ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni Abidin Dino, 23 Mart 1913 tarihinde dünyaya geldi.

Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. D Grubu ve Yeniler Grubu adlarıyla anılan sanat topluluklarının öncülerinden olan Abidin Dino, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Cezayir, ABD gibi ülkelerde sergiler açtı. Yurt dışında "Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onursal Başkanlığı", "New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı" gibi görevler üstlendi.

Sol siyâsî görüşlü bir aydın olan Dino, siyâsî düşünceleri nedeniyle bir süre Türkiye'de sürgünde yaşadıktan sonra 1952'den itibaren yaşamını Paris'te sürdürdü.

Zaman zaman Türkiye'de kişisel sergiler açan Abidin Dino'nun sergileri arasında "Eller, Parmaklar, Acılar, Acayipler, Tedirginler, Domatesler" başlıklı sergisi (1984, İstanbul) ve "Bu Dünya Sergisi" (1987, İstanbul) vardır. El motiflerinden oluşan heykeli 1993'te Maçka'ya yerleştirildi. Aynı yıl, "Biçimden Öte" ve "Acıyı Çizmek" adlı kitaplarını yayımladı.

1990'da tiroid kanseri teşhisi konan sanatçı, 7 Aralık 1993 günü Paris'te yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Aşiyan'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

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