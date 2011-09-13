YaÅŸam AnahtarlarÄ±

refid:18719294 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Astroloji ile, dÃ¼nyasal olaylardan korkmamayÄ± Ã¶ÄŸrenebilir, ruhlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemini anlarÄ±z. Bilgi bizi asla terk etmez, Ã¶ÄŸrenmeye, kabul etmeye ve Ã¶ÄŸrendiklerimizi ebediyen saklamaya ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r, yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± astroloji aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ã¶ÄŸrenmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ve bu bilgi bizimle gerÃ§ek arasÄ±ndaki ince tÃ¼lÃ¼ kaldÄ±rÄ±r. Horoskop bizim yaÅŸam haritamÄ±zdÄ±r, bize nasÄ±l alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nerede neyi isteyeceÄŸimizi ve bu yaÅŸamda nasÄ±l davranacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ÄŸretir. EÄŸer horoskopa dikkat edersek, yolumuz Ã¼zerindeki yol iÅŸaretlerini gÃ¶rebilir ve zaman iÃ§inde gÃ¼venle yolumuza devam edebiliriz. DolambaÃ§lÄ± yollara sapmaz, ruhsal Ã¶ÄŸrenimi tamamlayarak evrensel bilgiye ulaÅŸabiliriz. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar astro-metafizik olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir. Bunun Ã¶tesinde uzun zamandan beri Ã¼zerinde calÄ±ÅŸÄ±lan 3D Astroloji kavramÄ± bize yepyeni ufuklar getirecektirâ€¦Â Â Â Â

Â YaÅŸamÄ±n anahtarlarÄ± vardÄ±r ve bunlar sayÄ±larla ifade edilirler. Bu karmaÅŸÄ±k konuyu astrolojik sembollerle belirlemek ya da anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in sadece astrolog olmak yeterli deÄŸildir. Daha birÃ§ok konuda destek ve bilgi gerekmektedir. Bu nedenle konuyu olabildiÄŸince Ã¶zetlemeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. YaÅŸam Ã‡arkÄ± veya astrolojik yaÅŸam haritasÄ± bize yaÅŸamÄ±n aÅŸamalarÄ±nÄ± gÃ¶sterirken yanÄ±sÄ±ra da hangi zamanlarda nerelerde nasÄ±l sorunlarÄ±n olabileceÄŸini temel yasalara gÃ¶re anlatÄ±r. AslÄ±nda sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi 12 sayÄ±sÄ±nÄ±n katlarÄ± temel deÄŸer deÄŸildir, konu Ã§ok daha ayrÄ±ntÄ±lÄ±dÄ±r ve bunun iÃ§in bireye yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da bilgi gerekir. YaÅŸamsal Anahtarlar dediÄŸimiz bu kavramÄ±, ayrÄ±ntÄ±lara girmeden doÄŸumdan baÅŸlayarak 84 yaÅŸa kadar kÄ±saca ÅŸÃ¶yle tanÄ±mlayabilirizâ€¦

Â 0-12 yaÅŸ arasÄ± : OLUÅžUM - UyanÄ±ÅŸ, korunma, keÅŸif dÃ¶nemiâ€¦

12-18 yaÅŸ arasÄ± : Ã–ÄžRENME - Ergenlik, romantizm, kimlik arayÄ±ÅŸÄ±, ideallerin oluÅŸumu dÃ¶nemiâ€¦

18-24 yaÅŸ arasÄ± : AYRILIÅž - Evden ayrÄ±lÄ±ÅŸ, bireysel ruhsal ve fiziksel yolculuklarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k oluÅŸumu dÃ¶nemiâ€¦

24-30 yaÅŸ arasÄ± : DENEYÄ°M - ProfesyonelliÄŸin oluÅŸumu, iliÅŸkiler, aÅŸk, maksimum fizik performans ve yaÅŸama veya Ã¶lme kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi dÃ¶nemâ€¦

30-36 yaÅŸ arasÄ± : YERLEÅžME - YaÅŸam enerjisinin en Ã¼st noktasÄ±, krizlere karÅŸÄ± direnme sistemlerinin en Ã¼st dÃ¼zeyi, haklarÄ± savunma ve iddialaÅŸma dÃ¶nemiâ€¦

36-42 yaÅŸ arasÄ± : Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER - YaÅŸamÄ±n dÃ¶nÃ¼m zamanÄ±, yaÅŸam stilini deÄŸiÅŸtirme zamanÄ±, eÅŸ krizleri, karakter oluÅŸumunun bitiÅŸiâ€¦

42-48 yaÅŸ arasÄ± : DÃ–NÃœÅžÃœM - Yuva kurma, evlilik ve aile konularÄ±nda yenilenme veya deÄŸiÅŸim, dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±, deÄŸiÅŸimlere uyum saÄŸlama veya saÄŸlayamama dÃ¶nemiâ€¦

48-60 yaÅŸ arasÄ± : FELSEFE VE EGO - Felsefik dÃ¼ÅŸÃ¼nceler, krizleri anlama, ruhsal deÄŸerleri algÄ±lama sÃ¼reci, yaÅŸamsal beklentilerin en Ã¼st dÃ¼zeyi ve sonu, yanlÄ±zlÄ±k, boyun eÄŸme veya kabullenme, genÃ§ kuÅŸaklardan uzaklaÅŸma dÃ¶nemiâ€¦

60-72 yaÅŸ arasÄ± : YANLIZLIK - AnÄ±larÄ±n derlenmesi ve hasat zamanÄ±, geri Ã§ekilme ve dinlenme, yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kesinleÅŸmesi, saÄŸlÄ±k krizleri, fizik gÃ¼cÃ¼n bitiÅŸi, yeni yaÅŸam stillerini arayÄ±ÅŸ dÃ¶nemiâ€¦

72-78 yaÅŸ arasÄ± : YENÄ°DEN DOÄžUÅž - Ã‡ocuklaÅŸma, bireyin kendi ailesi ile inatlaÅŸmasÄ±, yeni biriktirme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± veya birikimleri daÄŸÄ±tma dÃ¶nemiâ€¦

78-84 yaÅŸ arasÄ± : ANILAR VE RÃœYALAR - Ã‡ocukluk anÄ±larÄ±nÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±, mÃ¼lkiyet duygusunun deÄŸiÅŸimi, ayrÄ±lÄ±k krizleri ve yaÅŸama gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bitiÅŸ dÃ¶nemiâ€¦

Â Bu aÅŸamalar astrolojik platformda Ã¶zel bir teknik kullanÄ±larak, horoskop denilen doÄŸum haritasÄ±nda tanÄ±mlanÄ±rlar, Astro Ev denilen horoskobun 12 bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu aÅŸamalara gÃ¶re kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bize yaÅŸamÄ±n hangi sÃ¼recinde nelerle karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸimizin olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterirler. KÄ±sacasÄ± yaÅŸamsal krizler bu ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼lÃ¼rler, elbette ki SatÃ¼rn ve JÃ¼piter gibi iki Ã¶nemli astro simge bu Ã§alÄ±ÅŸmada Ã¶nemlidirler, onlarÄ±n altÄ±ndakiler kÄ±sa sÃ¼reli, Ã¶tesindekiler ise Ã§ok uzun sÃ¼reli etkiler verirler ama Mars da unutulmamalÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±llÄ±k bir dolanÄ±ma sahiptir. JÃ¼piter, 11.9 yÄ±lda, SatÃ¼rn 29.5 yÄ±lda GÃ¼neÅŸâ€™in Ã§evresinde dolanÄ±rlar yani zodyak dediÄŸimiz burÃ§lar kuÅŸaÄŸÄ±ndan geÃ§erler. Bu da bize bu astro etkenler veya olasÄ±lÄ±klarla karÅŸÄ±laÅŸma periyodlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶sterir. YaÅŸamsal dÃ¶nemlerde geÃ§erli kabul ettiÄŸimiz yukarÄ±daki Ã¶zet bilgilerle yola Ã§Ä±karak, baÅŸlangÄ±Ã§, bitiÅŸ, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, deÄŸiÅŸim, uyumlanma ve farkÄ±ndalÄ±k olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± bulabiliriz. Ã–rneÄŸin 27-28 yaÅŸ Ã¶lÃ¼mlerinin nedeni (mÃ¼zisyenler sorusu) bu insanlarÄ±n Ã¶rnek deneyimlerin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nda olmamalarÄ±, iliÅŸkilerinde aÅŸk ve gerÃ§eklik arasÄ±nda boÄŸulmalarÄ±Â duygu ile mantÄ±k paradokslarÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸirken, fizik performanslarÄ±nÄ± bilinÃ§sizce harcamalarÄ± ve dolayÄ±sÄ± ile de yaÅŸama veya Ã¶lme kararÄ±nÄ± erken yaÅŸta vermeleridir. AslÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ seÃ§erken tÃ¼mÃ¼yle bilinÃ§sizdirler ve doÄŸal yetileri Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olmaktadÄ±r. Mozart Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibiâ€¦

Â Ã–rneÄŸin SatÃ¼rn bÃ¼yÃ¼k kÄ±sÄ±tlama ve sÄ±nÄ±rlamalarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanlarÄ± gÃ¶sterir. Bu alanlar eylemleri ve tepkileri, deÄŸer yargÄ±larÄ±nÄ±, madde ile ilgili konularÄ±, bilgiyi, iletiÅŸimi, aÅŸk ve bu gibi konularÄ± kapsar. SatÃ¼rn yaÅŸamdan alacaÄŸÄ±nÄ±z dersleri, ve gerÃ§ek olanla, bireysel gerÃ§ek arasÄ±nda olabilecek Ã§eliÅŸkiyi gÃ¶sterir. SatÃ¼rn olumsuz etki yaptÄ±ÄŸÄ± zaman insan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemler yaÅŸar. YaptÄ±ÄŸÄ± hersey normalden daha zor olur. Bir sÃ¼rÃ¼ olumsuzluk olasÄ±dÄ±r fakat yanÄ±sÄ±ra iyi dÃ¶nemlerde gÃ¶rÃ¼lmeyecek derecede gÃ¼zellikler de olur. SatÃ¼rn'Ã¼n sert aÃ§Ä±larÄ± altÄ±nda insanlar gelecek iÃ§in saÄŸlam baÅŸlangÄ±Ã§lar yapabilirler fakat iÃ§inde yaÅŸanÄ±rken gÃ¶ze gÃ¶zÃ¼ken sadece zorluklardÄ±r. Sert SatÃ¼rn aÃ§Ä±larÄ±nÄ± yorumlarken bir cok olumsuz sey yazÄ±lÄ±r ve kolay etkilenen kimseler bunlarÄ± okuyunca moralleri bozulur. Bilinmelidir ki, SatÃ¼rn'Ã¼n verdiÄŸi olumsuzluklar insanÄ±n baÅŸÄ±na gelse bile bu o kadar uzun bir sÃ¼re iÃ§ine yayÄ±lÄ±r ki, insan eÄŸer astroloji fanatiÄŸi deÄŸilse farkÄ±nda bile olmaz. Zaten arada nefes alma imkanÄ± ve gÃ¼zel ÅŸeyler olmadan bÃ¼tÃ¼n olumsuzluklar pespeÅŸe birisinin baÅŸÄ±na gelse o insan yaÅŸayamaz. Astroloji'de bu nedenle genel yorum yapÄ±lÄ±r. KiÅŸilerin tek tek yorumu farklÄ± sonuÃ§lar getirirler. Bu yÃ¼zden de olmasÄ± olasÄ± olan en genel ve en iyi veya kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler yazÄ±lÄ±r. KiÅŸiler bunlarla kendi yapÄ± ve durumlarÄ±na gÃ¶re karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar. EÄŸer bir horoskopta SatÃ¼rn etkinse, birey deneyimlerini iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli, kullanmalÄ±, aÄŸÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dayanÄ±klÄ± olmalÄ±, dikkatli ve ciddi davranÄ±ÅŸlar sergilemeli ve konsantrasyonu daima iyi olmalÄ±dÄ±r. Geri kaÃ§mak, yanlÄ±zlÄ±k duygusu, gÃ¼vensizlik, uyumsuzluk, deneyim edinmekte zorlanmak ve konsantrasyon eksikliÄŸi negatif sonuÃ§lar getirecektir. Amu bunlar genellemedir, her bireyde veya horoskopta farklÄ± sonuÃ§lar getirirlerâ€¦

Â GeniÅŸleme, Ã¶ÄŸrenim, zenginlik, zeka, uyum, yasalar, inanÃ§, felsefe, ÅŸans, saÄŸlÄ±k, ÅŸiddet ve gÃ¼Ã§ simgesi olan JÃ¼piter ise kriz dÃ¶nemlerinde sosyal olamamak, moralin ani iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±.

hukuki anlaÅŸmazlâ€ºklar, maddecillik,Â aÅŸÄ±rÄ±. tutuculuk, anti geleneksellik gibi eksi etkiler getirir. Bunlardan anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu faktÃ¶rlerle yaÅŸamsal sÃ¼reÃ§ler arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ve yorumlarÄ±n bizlere rehber olabileceÄŸidir. AslÄ±nda amaÃ§ kaderi deÄŸiÅŸtirmek tartÄ±ÅŸmasÄ±na girmeden veya alÄ±n yazÄ±sÄ± gibi koÅŸullanmalara hapsolmadan yaÅŸamÄ±Ä±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nda olabilmektir. Evrensel sistem bize uygun Ã§Ã¶zÃ¼mlemeleri yapabilmemiz iÃ§in gereken anahtarlarÄ± vermiÅŸtir, bize dÃ¼ÅŸen ÅŸey bunu yorumlamak ve akÄ±llÄ±ca kullanmaktÄ±râ€¦

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