Yarıyıl Tatilinde Ne Yapsak?

Tatilde yeni yerler ve bilgiler keşfeden, sorumluluk alan ve sosyalleşmeye devam eden çocuklar, okula yeniden başladıkları zaman isteksizlik duymuyor ve bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymuyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak.
Bu konuda NUN Okullarının ebeveynlere bazı tavsiyeleri var:
Tatilde rutinleri koruyun.
Tatilleri, dinlenmek ve eğlenmek için kullandığımız zaman dilimleri olarak tanımlayınca, oluşturduğumuz düzeni ve kuralları da esnetmeye ve hatta ortadan kaldırmaya meyledebiliriz. Fakat unutmayalım ki rutinler, çocukların hem beden hem de ruh sağlığını bir bütün olarak korumaya ve düzeni sürdürmeye yardımcı olurlar. Bu nedenle;
Evde kişisel alanını düzenlemesine ve sorumluluk almasına destek olun.
Tatiller, ev içi sorumlulukların gündeme gelmesi ve yerine getirilmesi için birer fırsattır. Çocuklarımızın ev içerisinde sahip oldukları kişisel alanlarına dair düzenleme yapmaları, temizliği ve bakımını üstlenmeleri hem kimlik gelişimlerini hem de öz-yönetim becerilerini destekleyici birer unsurdur. Bu nedenle;
Paylaşımlarınızı artıracak ve sosyalleşmeyi sağlayacak etkinlikler düzenleyin.
Çocuklarımızla geçirdiğimiz vaktin nitelikli olması çocuklarımızın ruhsal doyum sağlamasını, kendini ve dünyayı tanımasını kolaylaştıracak; böylece özgüven ve özsaygılarını destekleyecektir. Bunun yolu ise aile içi iletişimi artırmaktan, sevgiyi ve bilgiyi paylaşmaktan geçmektedir. Bu nedenle;
Birlikte keşif gezilerine çıkın, rehberiniz çocuğunuz olsun.
Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için de ideal bir zaman dilimidir. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakabilirsiniz. Bunun için, çocuğunuz gezi öncesinde araştırma yapmalı, mekânla ilgili bilgi toplamak için harekete geçmelidir. Böylece;
Çocuklara ve gençlere önemli gelişim fırsatları sunan dijital programları araştırın
Pandemiyle birlikte hayatımıza çok hızlı bir şekilde giren ve bizlerin de aynı hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim modeli pek çok gelişim fırsatını da beraberinde getirdi. Artık dijital eğitim programları sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki eğitmenlerle bir araya gelerek eğitimler alabiliyor, onların bakış açılarından faydalanmak ve ilham almak için pek çok alternatif bulabiliyoruz.
NUN Dijital Okullar programı da bu alternatiflerden biri. Katılımcılara zengin bir içerik sunarak yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen program 24 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
NUN Dijital Okulları programında öğrenciler yurt içi ve yurt dışından başarılı eğitmenler rehberliğinde; liderlik, bilim, inovasyon ve girişimcilik gibi pek çok farklı branş hakkında bilgi edinirken akademik ve sosyal hayatlarında da farkındalık kazanacak.
NUN Dijital Okullar eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Melih Tuğtağ, Dr Polen Koçak Eton Koleji eğitim ve öğretim direktörü Jonnie Noakes, CIS Uluslararası Eğitim Danışmanı Leo Thompson gibi alanında yetkin pek çok kişi bulunuyor.
Program modülleri ve eğitmenler hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak için nunkamplari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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