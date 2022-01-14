Yarıyıl Tatilinde Ne Yapsak?

Tatilde yeni yerler ve bilgiler keşfeden, sorumluluk alan ve sosyalleşmeye devam eden çocuklar, okula yeniden başladıkları zaman isteksizlik duymuyor ve bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymuyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak.

Bu konuda NUN Okullarının ebeveynlere bazı tavsiyeleri var:

Tatilde rutinleri koruyun.

Tatilleri, dinlenmek ve eğlenmek için kullandığımız zaman dilimleri olarak tanımlayınca, oluşturduğumuz düzeni ve kuralları da esnetmeye ve hatta ortadan kaldırmaya meyledebiliriz. Fakat unutmayalım ki rutinler, çocukların hem beden hem de ruh sağlığını bir bütün olarak korumaya ve düzeni sürdürmeye yardımcı olurlar. Bu nedenle;

Çocuklarınızın uyku saatlerini mevcut rutini ile sürdürün. Geç yatmak ve geç uyanmak hem uyku kalitesini hem de gün içindeki işlevselliği olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle bedenin okul döneminde alıştığı biyolojik ritmini koruyarak, çocuklarımızın daha sağlıklı hissetmelerini ve güne daha dinç başlamalarını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki, uyku saatini geciktirmemek, uykuda bedensel onarımı ve büyümeyi destekleyecektir.

Çocuklarınızın beslenme rutinlerini sürdürmek de sağlıklı bir beden için ön koşuldur. Gelişim dönemindeki çocukların öğünlerini atlamadan, sağlıklı ve dengeli menülerle beslenmesi; beyaz unlu, şekerli, aşırı yağlı veya gazlı gıda ürünlerinin tüketimini en aza indirmesi önem taşımaktadır.

Evde kişisel alanını düzenlemesine ve sorumluluk almasına destek olun.

Tatiller, ev içi sorumlulukların gündeme gelmesi ve yerine getirilmesi için birer fırsattır. Çocuklarımızın ev içerisinde sahip oldukları kişisel alanlarına dair düzenleme yapmaları, temizliği ve bakımını üstlenmeleri hem kimlik gelişimlerini hem de öz-yönetim becerilerini destekleyici birer unsurdur. Bu nedenle;

Çocuklarınızı kendi yataklarını, dolaplarını, kıyafetlerini, kitaplık ve çalışma alanlarını düzenlemeleri için yönlendirin.

Ev işlerine yardımcı olmaları için yapabilecekleri düzeyde görevlendirmeler verin. Yemek yapma, sofra hazırlama, market alışverişi, tamirat, temizlik gibi işlerde sizlere eşlik etmelerini sağlayın.

Paylaşımlarınızı artıracak ve sosyalleşmeyi sağlayacak etkinlikler düzenleyin.

Çocuklarımızla geçirdiğimiz vaktin nitelikli olması çocuklarımızın ruhsal doyum sağlamasını, kendini ve dünyayı tanımasını kolaylaştıracak; böylece özgüven ve özsaygılarını destekleyecektir. Bunun yolu ise aile içi iletişimi artırmaktan, sevgiyi ve bilgiyi paylaşmaktan geçmektedir. Bu nedenle;

Ailece birlikte vakit geçirebileceğiniz özel zaman dilimleri oluşturun. Çay saati, oyun saati, sohbet saati gibi belirleyeceğiniz bir zaman diliminde, teknolojik cihazlardan uzak, gerçekten paylaşım odaklı olacak şekilde birlikte vakit geçirin. Bu paylaşım vakti, birbirinize yakınlaşmanızı sağlayacak ve gelişim dönemindeki çocuklarınızın bilişsel, duygusal ve sosyal yanıt verme kapasitelerini geliştirecektir.

Paylaşım gündemlerinizi çocuklarınızın ilgi alanlarından, yetenek ve becerilerinden, dikkatini çeken ülke ve dünya gündemlerinden, bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi alanlardaki gelişmelerden oluşturabilirsiniz. Böylece birbirinizin araştırma ve yorumlama gücünü, sözel ifade becerilerini, yapıcı eleştiride bulunma ve eleştiriyi kaldırma kapasitesini görme ve geliştirme fırsatı edinmiş olursunuz.

Çocuklarınızın aile büyükleriyle iletişime geçebilmesi için fırsatlar oluşturun. Pandemi süreciyle birlikte azalan iletişimi yeniden canlandırmanın ve çocuklarınıza bu konuda beceri edindirmenin en güzel ve faydalı yollarından biri aile büyükleriyle iletişime geçmelerini sağlamak olacaktır. Bunu, aile büyüklerini düzenli aralıklarla ziyaret ederek veya tatil boyunca her gün bir aile büyüğünü arayıp hal hatır sorma görevi oluşturarak planlayabilirsiniz. Akrabalık bağlarını yaşatmak kültürümüzde de büyük bir önem taşımaktadır ve bu önem sılayı rahim kavramıyla vurgulanmaktadır. Böylelikle, sılayı rahim ile hem aile bağlarını güçlendirmiş, hem de çocuğunuzu sosyal becerilerini geliştirmesi için desteklemiş olursunuz.

Birlikte keşif gezilerine çıkın, rehberiniz çocuğunuz olsun.

Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için de ideal bir zaman dilimidir. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakabilirsiniz. Bunun için, çocuğunuz gezi öncesinde araştırma yapmalı, mekânla ilgili bilgi toplamak için harekete geçmelidir. Böylece;

Hem sizinle vakit geçirdiği için hem de ona sorumluluk verip güvendiğiniz için kendisini değerli hissedecektir.

Gittiğiniz yere dair yaptığı araştırmaları ve deneyimlerini sizlere kendi sözcükleriyle anlatırken dil hâkimiyetini artıracak, iletişim becerilerini geliştirmeye devam edecektir.

Önceden araştırma yapıp hakkında notlar aldığı yerleri gezip görmek, edindiği bilgileri çok daha kalıcı hâle getirecektir.

Çocuklara ve gençlere önemli gelişim fırsatları sunan dijital programları araştırın

Pandemiyle birlikte hayatımıza çok hızlı bir şekilde giren ve bizlerin de aynı hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim modeli pek çok gelişim fırsatını da beraberinde getirdi. Artık dijital eğitim programları sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki eğitmenlerle bir araya gelerek eğitimler alabiliyor, onların bakış açılarından faydalanmak ve ilham almak için pek çok alternatif bulabiliyoruz.

NUN Dijital Okullar programı da bu alternatiflerden biri. Katılımcılara zengin bir içerik sunarak yeni bakış açıları kazandırmayı hedefleyen program 24 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

NUN Dijital Okulları programında öğrenciler yurt içi ve yurt dışından başarılı eğitmenler rehberliğinde; liderlik, bilim, inovasyon ve girişimcilik gibi pek çok farklı branş hakkında bilgi edinirken akademik ve sosyal hayatlarında da farkındalık kazanacak.

NUN Dijital Okullar eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Melih Tuğtağ, Dr Polen Koçak Eton Koleji eğitim ve öğretim direktörü Jonnie Noakes, CIS Uluslararası Eğitim Danışmanı Leo Thompson gibi alanında yetkin pek çok kişi bulunuyor.

Program modülleri ve eğitmenler hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak için nunkamplari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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