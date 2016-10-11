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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 11.10.2016 - 09:40 | Son Güncelleme:

Yaratıcı ve olumlu düşünceyi destekleyen gün

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Yaratıcı ve olumlu düşünceyi destekleyen gün
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Dün yazdığım gibi beklenmedik olayları körükleyen üç haftalık süreçteyiz.

Ancak, önümüzdeki birkaç gün için kendimizi ifade etmek, hayallerimizi gerçekleştirmek, faydalı görüşmeler, toplantılar ya da keyifli konuşmalar, anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler açısından olumlu etkiler altındayız. Hemen ardından koşullar değişeceği için, hızlı hareket etmemizde fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

 

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