Niobe Aslı Temel
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Yaratıcı ve olumlu düşünceyi destekleyen gün
Dün yazdığım gibi beklenmedik olayları körükleyen üç haftalık süreçteyiz.
Ancak, önümüzdeki birkaç gün için kendimizi ifade etmek, hayallerimizi gerçekleştirmek, faydalı görüşmeler, toplantılar ya da keyifli konuşmalar, anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler açısından olumlu etkiler altındayız. Hemen ardından koşullar değişeceği için, hızlı hareket etmemizde fayda var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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