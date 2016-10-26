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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 26.10.2016 - 09:05 | Son Güncelleme:

Yapılması gereken işler ihmale gelmez!

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Yapılması gereken işler ihmale gelmez!
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Halledilmesi gereken işler ihmal edilmemeli. Tamamlanmalar ve sonlanmalar var.

Çalışarak sonuç alabileceğimiz bir gündeyiz, dikkatli hareket etmeliyiz. Aşk hayatımızı veya sevgi temalı ilişkilerimizi ilgilendiren başlıklarda kafanız karışıksa, geçmiş hataların telafi olabileceği gelişmeler yaşanabilir. Hatalardan dersler çıkartılabilir. Bazı hayalkırıklıkları unutulabilir, özgüven kayıpları ya da endişeler giderilebilir. Bazı kişiler endişeleri gidermek ya da hataları telafi etmek için çeşitli hediyeler, sürprizler veya iltifatlarla günü güzelleştirmeye çalışabilirler. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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