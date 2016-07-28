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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Yanlış şeyler söylemek tartışma nedeni olabilir

    Yanlış şeyler söylemek tartışma nedeni olabilir

    Niobe Aslı TEMEL
    28.07.2016 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Sabah saatlerinde istediğimiz alanlarda iş bitirici olabiliriz, ama öğle sonrası saatlerden itibaren, karşımızdaki kişileri dikkatle dinlemeli ve düşünmeden asla konuşmamalıyız.


    Aksi takdirde ilişkiler veya hayatımızın diğer alanları zarar görebilir. Aşırı ısrarcı veya kafasının bildiğine giden bir profil çizmekten veya bu tür kişilerle tartışmaktan kaçınalım. Hızlı düşünmek, ani kararlar almak, çabuk şekilde sonuca ulaşmak veya yanlış şeyler söylemek nedeniyle anlaşmazlıklar, tartışmalar veya düşmanca hareketler artabilir. Önemli kararlar almak, önemli iş görüşmeleri, pazarlıklar, yüksek meblağlı harcamalar veya hukuki konular açısından uygun günde değiliz. Zira, alelacele karar almanın veya hareket etmenin zararlı sonuçları olabilir.

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

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