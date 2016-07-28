Yanlış şeyler söylemek tartışma nedeni olabilir



Aksi takdirde ilişkiler veya hayatımızın diğer alanları zarar görebilir. Aşırı ısrarcı veya kafasının bildiğine giden bir profil çizmekten veya bu tür kişilerle tartışmaktan kaçınalım. Hızlı düşünmek, ani kararlar almak, çabuk şekilde sonuca ulaşmak veya yanlış şeyler söylemek nedeniyle anlaşmazlıklar, tartışmalar veya düşmanca hareketler artabilir. Önemli kararlar almak, önemli iş görüşmeleri, pazarlıklar, yüksek meblağlı harcamalar veya hukuki konular açısından uygun günde değiliz. Zira, alelacele karar almanın veya hareket etmenin zararlı sonuçları olabilir.