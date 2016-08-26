Yanılma ve yanıltılma riski var

Veya kendi yanılsamalarımız, paranoyalarımız, gerçek dışı endişelerimiz ya da yanlış değerlendirme ve kararlarımız olabilir(Mars – Neptün). Plan veya anlaşmaları ertelemek ya da en ince ayrıntıyı dahi atlamamak gerekiyor daha mantıklı görünüyor. Ancak, özellikle öğle sonrası saatlerde bilgi edinmek, haber almak, iletişim ağlarını en iyi şekilde kullanmak veya eğitim başlıklı konularla ilgilenmek için uygun saatlerde olacağız. Akşam saatleri ise, dün yazdığımız(bugün tekrar etmiyorum, isterseniz internet sayfalarımızdan okuyabilirsiniz) stresli etkiler devrede yine. İlişkilerde kırıcı olmamaya ve karşılıklı meydan okuma türünde gereksiz çekişmelerden kaçınmaya çalışmamız yararlı olur. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… l