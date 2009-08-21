VÃœCUT BÄ°Ã‡Ä°MLERÄ°Â Â Â Â

KISA VE TIKNAZ YAPI: Ufak tefek, tombalak yapÄ±lÄ± insanlar gayet sakin ve ÅŸendirler. Herhangi bir toplulukta etrafa hayat saÃ§arlar. Ama pek fazla alaka gÃ¶rdÃ¼ler mi ÅŸÄ±marmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡abuk Ã¶fkelenir ve aksileÅŸirler. KÄ±zdÄ±klarÄ± zaman baÄŸÄ±rÄ±r Ã§aÄŸÄ±rÄ±r veya kalp kÄ±rÄ±cÄ± sÃ¶zler sÃ¶ylerler. Ama bu, kendilerini unuttuklarÄ± iÃ§indir. Zira aslÄ±nda iyi kalpli ve iyi huyludurlar. Kalp kÄ±rmak istemedikleri iÃ§in yaptÄ±klarÄ±na piÅŸman olurlar ve hiÃ§ kin tutmazlar.

UZUN BOYLU SALLAPATÄ° YAPI: Uzun boylu, gevÅŸek yapÄ±lÄ±, sallapati tavÄ±rlÄ± insanlar ufak tefek, tÄ±knaz tiplerin aksine, aÄŸÄ±r hareket ederler ve herhangi bir ÅŸey Ã¼zerinde aÄŸÄ±r aÄŸÄ±r, uzun uzun dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra karar verirler. Asla aceleye gelmezler. Ä°yi huyludurlar. Asabi olmakla beraber kontrollerini kaybedip kendilerini unutmalarÄ± seyrek gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Cesur ve metindirler. HayatÄ±n darbesine gÃ¼lÃ¼mseyerek tahammÃ¼l ederler. OnlarÄ±n iyi huylarÄ±ndan, sabÄ±r ve tahammÃ¼llerine ilave olarak bu tipler iyi niyetlerini Ã§atÄ±k ve kaba bir maske altÄ±nda saklamasÄ±nÄ± da bilirler.

KISA GÃ–VDELÄ°, UZUN BACAKLILAR : Bellerinden yukarÄ±sÄ± pek kÄ±sa, bacaklarÄ± ise iyice uzun olan tipler gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ ve hareket tarzÄ± itibariyle beceriksiz bir tayÄ± andÄ±rÄ±lar. Havaidirler. YaÅŸamaktan memnundurlar ve gÃ¼nleri -tabir caizse- zÄ±playa sÄ±Ã§raya geÃ§irmek idealleridir. HayatlarÄ±muntazam deÄŸildir, zira daima bir ÅŸeyler yapmak istedikleri iÃ§in muntazam bir gidiÅŸattan nefret ederler. Ã‡oÄŸu zaman hareketlerinin belli bir hedef veya amacÄ± yoktur. SÄ±rf hareket etmiÅŸ olmak iÃ§in hareket ederler. AmaÃ§sÄ±z da olsa daldan dala konmak, gezip tozmak onlarÄ± tatmin eder ve hayatlarÄ±nÄ± doldurmaya yeter.Â Â Â Â Â

UZUN GÃ–VDELÄ°, KISA BACAKLILAR: Herhangi sahaya atÄ±lÄ±rlarsa parlamalarÄ± olasÄ±dÄ±r. Asil bir aileden gelmeleri muhtemeldir. Gelmiyorlarsa bile yaradÄ±lÄ±ÅŸtan asildirler. Ä°yi birer aile insanÄ± olurlar. Bilhassa mizah taraflarÄ± pek kuvvetlidir. Azim ve iradeleri sonsuzdur. DÃ¼nyanÄ±n sorunlarÄ±nÄ± yenmek onlara sadece kendi zeka ve kabiliyetleri iÃ§in bir deneme olarak kabul etmek isterler. Yenilseler bile boyun eÄŸmezler. Er geÃ§ yine bellerini doÄŸrultur ve kendilerini yeneni mutlaka yenerler. Ä°nsanlarla iyi geÃ§inirler ama alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã§evreleri ve eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ± daima yenilere tercih ederler.

SAÃ‡LARÂ Â Â Â Â Â Â Â

SARI SAÃ‡: SarÄ±ÅŸÄ±nlar ekseriyetle kuvvetli, orijinal fikirli, her vaziyete uyar, hevesli, yaratÄ±cÄ± ve Ã§eÅŸit kabiliyetli kimselerdir. DeÄŸiÅŸikliÄŸe bayÄ±lÄ±rlar. Ä°yi bir ÅŸey. Ama sarÄ±ÅŸÄ±nlarÄ±n Ã§oÄŸu da lÃ¼zumundan fazla kÄ±ymet bilmezlerdir. Herhangi bir ÅŸeyin baÅŸÄ±nda bitirinceye kadar durmak kabiliyetleri azdÄ±r. CanlarÄ± sÄ±kÄ±ldÄ± mÄ± - ki Ã§ok Ã§abuk sÄ±kÄ±lÄ±r- ellerindeki iÅŸi bÄ±rakÄ±p bir yeni iÅŸe baÅŸlamayÄ± tercih ederler. Bir kere harekete geÃ§tiler mi yeri gÃ¶ÄŸÃ¼ birbirine katarlar. Kendilerini ve enerjilerini idare etmek kabiliyetinden mahrum olduklarÄ± iÃ§in enerjilerini lÃ¼zumundan fazla sarf eder ve hemen yorulurlar. SabÄ±rlÄ± olmazlar, Ã§abuk ve hevesle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Huzursuz tabiatlarÄ± daima yeni heyecanlarÄ±n peÅŸinde koÅŸtuÄŸu iÃ§in hercai ve belki de sadakatsiz olurlar.

SarÄ±ÅŸÄ±nlar etraflarÄ±na hakim olmayÄ± ve sÃ¶z geÃ§irmeyi severler. Ä°ÅŸlerinde ve Ã¶zel hayatlarÄ±nda liderlik etmek sevdasÄ±ndadÄ±rlar. Bu hususta sarÄ±ÅŸÄ±n kadÄ±nlar daima sarÄ±ÅŸÄ±n erkeklerden baskÄ±n Ã§Ä±kar. SarÄ±ÅŸÄ±n bir erkekle evli olan sarÄ±ÅŸÄ±n bir kadÄ±n kocasÄ±nÄ± ve evini istediÄŸi gibi idare etmesini bilir. Ama ev iÅŸlerinden Ã§abuk yorulur ve bÄ±kar. Onun iÃ§in sÄ±k sÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸe, sinemaya, terziye veya diÅŸÃ§iye gider.

SarÄ±ÅŸÄ±nlarÄ±n bir de kuvvetli karakterde olanlarÄ± vardÄ±r. BÃ¶yle sarÄ±ÅŸÄ±nlar cesur ve sabÄ±rlÄ±dÄ±rlar. KavgacÄ± olmamakla beraber, karÅŸÄ±larÄ±ndakini yatÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± da bilmezler. Hisleri daima kontrol altÄ±ndadÄ±r. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n iÅŸlerini merak etmez. Kendini alakadar etmeyen iÅŸlere burnunu sokmadÄ±ÄŸÄ± gibi, baÅŸkalarÄ±nÄ±n kendi iÅŸlerine karÄ±ÅŸmasÄ±ndan da nefret eder.

KIZIL SAÃ‡: KÄ±zÄ±l saÃ§lÄ± olanlar veya saÃ§larÄ± herhangi bir ÅŸekilde kÄ±zÄ±lÄ± andÄ±ran sarÄ±ÅŸÄ±nlar Ã§ok benzerler. Ama arlarÄ±nda belirgin farklar vardÄ±r. Mesela, kÄ±zÄ±l saÃ§lÄ±lar sabÄ±rlarÄ±nÄ± sarÄ± saÃ§lÄ±lardan daha Ã§abuk kaybederler. Daha Ã§abuk neÅŸelenirler ve daha Ã§abuk Ã¼zÃ¼lÃ¼rler. NeÅŸeleri sarÄ±ÅŸÄ±nlarÄ±n neÅŸesinden daha coÅŸkundur. Ama bir kere canlarÄ± sÄ±kÄ±ldÄ± mÄ± sarÄ±ÅŸÄ±nlardan daha fazla sÄ±kÄ±lÄ±rlar. Ufak tefek ÅŸeylere sÄ±kÄ±lÄ±rlar. Ufak tefek ÅŸeylere Ã¼zÃ¼lÃ¼rler, ama Ã¼zÃ¼ntÃ¼leri uzun sÃ¼rmez. NeÅŸeleri, uÃ§arÄ±lÄ±klarÄ± Ã§abucak kendini gÃ¶sterir. KÄ±zÄ±l saÃ§lÄ± meraklÄ±dÄ±r. BaÅŸka insanlar onlarÄ± alakadar eder. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶zel hayat ve iÅŸleriyle Ã§ok meÅŸgul olur. Herhangi bir konu Ã¼zerinde kesinlikle karar veremez. ÅžÃ¼phecidir. Bununla beraber gayet dost tabiatlarÄ±, sÄ±cak bir kanÄ± vardÄ±r ve pek girgindir.

KOYU RENK SAÃ‡: Siyah ve kestane saÃ§lÄ±lar hem yapÄ± hem de yaradÄ±lÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ±ndan sarÄ±ÅŸÄ±nlardan Ã§ok farklÄ±dÄ±rlar. Evlerini Ã§ok severler. AlÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hayattan ayrÄ±lmak onlara Ã¶lÃ¼m gelir ve galiba biraz da tembeldirler. SarÄ±ÅŸÄ±nlardan daha az sabÄ±rlÄ±, daha tedbirli, daha dÃ¼ÅŸÃ¼nceli, daha aÄŸÄ±r ve titiz olurlar. Enerjilerini Ã¶zenle kullanmasÄ±nÄ± bilirler. Sac rengi koyu olan bir insan titiz ve dikkatli olduÄŸu iÃ§in ayrÄ±ntÄ±lÄ± iÅŸlerde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olur. Sanat kabiliyeti ve sanat sevgisi kuvvetlidir. SadÄ±k, doÄŸru ve Ã§ok zaman dindardÄ±r. SarÄ±ÅŸÄ±nlardan daha anlayÄ±ÅŸlÄ± daha mÃ¼samahakardÄ±r.

GÃ–ZLERÄ°N BÄ°Ã‡Ä°MÄ°

Patlak gÃ¶zler inat ve azim gÃ¶sterir. GÃ¶zleri patlak olanlarÄ±n baÅŸladÄ±klarÄ± iÅŸi bitirmeden bÄ±raktÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir. BÃ¶yle kimseler kuvvetli bir hafÄ±za sahibidirler ve ayrÄ±ntÄ±lara Ã§ok Ã¶nem verirler.

GÃ¶zleri yuvarlak, berrak ve iri olanlarÄ±n erkeklik veya diÅŸilikleri kuvvetlidir. Birbirinden ayrÄ± olan gÃ¶zler aÃ§Ä±k, dÃ¼rÃ¼st ve sade, biraz da basit bir tabiatÄ±n iÅŸareti sayÄ±lÄ±r.

Birbirine yakÄ±n gÃ¶zler hÄ±yanet, kurnazlÄ±k ve kusursuzluk iÅŸaretidir.

Ã‡ekik gÃ¶zler de kurnazlÄ±ÄŸa alametse de bu gibi kimseler baÅŸkalarÄ±nÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in kurnazlÄ±klarÄ±nÄ± iyi amaÃ§larda kullanÄ±rlar.

Badem gÃ¶zlÃ¼ler tatlÄ± fakat kuvvetli, dÄ±ÅŸtan sakin, iÃ§ten fÄ±rtÄ±nalÄ±, kabiliyetli ÅŸahsiyetlerin aynasÄ±dÄ±r.

CÄ°LT YAPISI VE GÃ–RÃœNÃœÅžÃœ

DÃœZGÃœN VE YUMUÅžAK CÄ°LT: "Bebek cildi gibi" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±n bu cilt gerÃ§ekten bu tarife son derece uygundur. BÃ¶yle kimseler kendilerini idare etmekten tamamen aciz olduklarÄ± iÃ§in baÅŸkalarÄ±na gÃ¼venirler. SadÄ±k ve hoÅŸ sohbettirler. Ã‡abuk rencide olurlar. Alaya hiÃ§ tahammÃ¼lleri yoktur. KiÅŸilikleri gergin olduÄŸu iÃ§in kendilerini tutamayÄ±p aÄŸladÄ±klarÄ± Ã§ok olur. Ã‡ok korktuklarÄ± ÅŸey baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmamak veya dalga geÃ§ilerek kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸmektir.

DÃœZGÃœN VE SIKI CÄ°LT: SÄ±kÄ± ve gergin gÃ¶rÃ¼nen , parlak renkli cilt, ince bir yaradÄ±lÄ±ÅŸÄ±n gÃ¶stergesidir. BÃ¶yle kiÅŸiler ekseri kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ olurlar. GÃ¼zel ÅŸeylere Ã¢ÅŸÄ±ktÄ±rlar. Zarif , sakin ve temiz bir yaÅŸayÄ±ÅŸÄ± manen ve maddeten her yerde her zaman ararlar. GÃ¼zel bir sÃ¼s eÅŸyasÄ± almak iÃ§in boÄŸazlarÄ±ndan kÄ±smak onlara vÄ±z gelir. KargaÅŸalÄ±k onlarÄ±n en nefret ettiÄŸi ÅŸeydir. GÃ¼lÃ¼rtÃ¼lÃ¼ zarafetsiz ortamlar onlarÄ±n en nefret ettikleri ortamlardÄ±r. BÃ¶yle kimseler daima titizdirler. Sanata karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k eÄŸilimleri vardÄ±r. GÃ¼zelliÄŸe o kadar hayrandÄ±rlar ki, kadife, dantel, mÃ¼cevher gibi ÅŸeyleri veya beÄŸendikleri herhangi bir eÅŸyayÄ± sadece okÅŸamak bile onlara zevk verir. Asil aileden gelmiyorlarsa bile yaradÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nda reddedilmez bir asalet vardÄ±r. Ä°nce ve muammalÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ÅŸ tarzlarÄ± ve hisleriyle baÅŸkalarÄ±ndan ayrÄ±lÄ±rlar. Zevk son derece ince halleri ve tavÄ±rlarÄ± ise zarif ve kibardÄ±r.

KABA CÄ°LT: Cildi kaba, aÃ§Ä±k ve bÃ¼yÃ¼k olan kimselerin saÃ§larÄ± ve sakallarÄ± kalÄ±n ve sert , yÃ¼z hatlarÄ± da bÃ¼yÃ¼k ve kaba olur. Ciltleri kaba olanlar karakter bakÄ±mÄ±ndan da dÃ¼zgÃ¼n ciltlerin aksidirler. Hal ve tavÄ±rlarÄ± beceriksiz, hatta Ã§ok zaman kabadÄ±r. SÃ¶zlerinde de bir dobra dobralÄ±k, hatta patavatsÄ±zlÄ±k sezilir. Dinamik ve kudretlidirler. Ã‡ok zaman giyim kuÅŸamÄ±na Ã¼st baÅŸÄ±na pek aldÄ±rÄ±ÅŸ etmezler. Bir gÃ¶mleÄŸin kÄ±rÄ±ÅŸÄ±k olmasÄ± kravatÄ±n kostÃ¼me uymamasÄ± , ayakkabÄ±nÄ±n boyasÄ±z kalmasÄ± onun nazarÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeÄŸe bile deÄŸmez ÅŸeylerdir.

BÃ¶yle kimseler yÃ¼ksek bir sesle konuÅŸur ve iÃ§ten gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kahkahalarla gÃ¼lerler. DiplomatlÄ±ktan ve idareden anlamazlar. Ä°Ã§leri neyse dÄ±ÅŸlarÄ± da odur. Vurdulu kÄ±rdÄ±lÄ± komedilere, kaba sert sporlara bayÄ±lÄ±rlar. MÃ¼cadeleci ve dayanÄ±klÄ±dÄ±rlar. HayatÄ±n zor ve fÄ±rtÄ±nalarÄ± onlarÄ± Ã¶yle kolay yenemez. BÃ¶yle bir insan geniÅŸ aÃ§Ä±k ve ileri fikirlidir. Toplum Ã¶nderliÄŸine Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r ve Ã¶nderlik etmekten de bÃ¼yÃ¼k zevk alÄ±r.

Cesur kuvvetli ve dayanÄ±klÄ± olan her ÅŸeye hayrandÄ±rlar. TabiatÄ±n fÄ±rtÄ±nalÄ± bir deniz veya yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi kudretli ve haÅŸmetli, dehÅŸet verici gÃ¼zelliklerinden hoÅŸlanÄ±r. Dost tabiatlÄ±dÄ±r. Dostluk arkadaÅŸlÄ±k konusundaki ki fikirleri basittir. SevdiÄŸiyle arkadaÅŸ olmak ister. ArkadaÅŸ olduÄŸuna da iÃ§ten coÅŸkun bir sevgiyle sever. Kendisine aynÄ± coÅŸkun yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steren herkesi dost sanarak kanmasÄ± da gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸey deÄŸildir.

KABA VE KALIN CÄ°LTLER: Cildi kaba, kalÄ±n, ve sÄ±msÄ±kÄ± olan bir insanÄ±n ekseri sonsuz bir hayat kaynaÄŸÄ± vardÄ±r. YalnÄ±z bu enerji ve hareketlilik son derece mÃ¼tevazidir. BÃ¶yle bir insan harekete geÃ§ti mi etrafÄ±ndakileri adeta huzur iÃ§inde bÄ±rakan parlak baÅŸarÄ±lar kazanÄ±r. Ama bu devre geÃ§tiÄŸi zamanda tembelleÅŸir, durgunlaÅŸÄ±r, normalin altÄ±nda bir sÃ¶nÃ¼klÃ¼k arz eder. BÃ¶yle kimseler ekseri tatlÄ± dil, gÃ¼ler yÃ¼zden anlamazlar. Onun iÃ§in baÅŸa geÃ§tikleri zamanda emirlerinde olanlarÄ± gÃ¼zellikle yola getirmek hiÃ§ akÄ±llarÄ±na gelmez. DoÄŸrudan doÄŸruya zora ve kuvvete dayanÄ±rlar.

YAÄžLI VE ESMER, DÃœZGÃœN CÄ°LT: GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ itibariyle dÃ¼zgÃ¼n, sÄ±kÄ±, renk itibariyle esmer olan yaÄŸlÄ± cilt ekseriye iyi karar vermesini bilen insanda bulunur. BÃ¶yle bir insan daima tedbirli ve ihtiyatlÄ± olarak hareket eder. Herhangi bir iÅŸi iyice tahlil ve tetkik etmedikÃ§e Ã¼zerine almaz. Bazen de ihtiyat yÃ¼zÃ¼nden Ã¶nemli fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± olur. Bu onun nefsine karÅŸÄ± duyduÄŸu gÃ¼veni azaltÄ±r. Hareketlerinde ne derece aÄŸÄ±r ve tedbirliyse , sÃ¶zlerinde o derece ani ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizdir. EtrafÄ±ndakilerle, bilhassa yakÄ±nlarÄ±yla konuÅŸurken sÃ¶zlerine hiÃ§ dikkat etmez. OnlarÄ± Ã§oÄŸu zaman kÄ±rar.

Herhangi bir yenilik onu Ã¼rkÃ¼tÃ¼r ve zamanÄ±nda kÄ±zdÄ±rÄ±r. Sonra daima kendi istediÄŸi olsun ister. Ä°ÅŸler kendi arzusuna gÃ¶re olmadÄ± mÄ± canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±r, hatta sinirlenir.