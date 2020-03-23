Virüslerin yaşayamadığı metaller bu inovasyona ilham oldu!

Oligodinamik metaller kendi kendini dezenfekte ediyor!

Hiç düşündünüz mü atalarımızın kapı kollarında, merdiven başlıklarında, musluklarda neden pirinç kullanmayı tercih ettiğini? Çatal bıçak takımları yapımında gösteriş olsun diye mi gümüş tercih edilmiş? Ya da kapkacaklar için bakır tercihinden daha iyisi olamaz mıymış gerçekten?

Anlaşılan o ki atalarımızın bir bildiği varmış!

Pirinç, bakır, gümüş gibi ağır metaller farklı derecelerde oligodinamik etki gösteriyor. Virüsler ve bakteriler oligodinamik etki söz konusu olduğunda yaşamlarını uzun süre sürdüremiyor.

Southampton Üniversitesi’nde Covid 19 öncesindeki korona virüslerinde yapılan bir araştırma, bu virüslerin cam, çelik, alüminyum ve plastik materyaller üzerinde günlerce hayatta kalmasına rağmen, bakıra maruz kaldıklarında dakikalar içinde yok olduklarını ortaya koydu.



Oligodinamik metal boyaları temiz oda (clean room) panellerinde kullanılacak!

Dünyanın en büyük yalıtımlı panel üreticilerinden olan Kingspan’in MEATCA(Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Merkez Asya) ortağı ve yöneticisi Dr. Suat Kıroğlu bu konuda yeni bir inovasyon hazırlığında olduklarını açıkladı.

“İçinde bulunduğumuz bu salgının öncesinde bu çalışmalara zaten başlamıştık. Ama bu süreç hızlandırmamız gerektiğini gösterdi. Basitçe anlatmak gerekirse şunu yapıyoruz: Türkiye’nin önde gelen boya üreticileriyle iş birliği yaparak panel üretiminde kullanmak üzere pirinç, gümüş, bakır alaşımlarını içeren boyalar geliştiriyoruz.

Bildiğiniz gibi temiz oda, hijyenik panel ya da clean room denilen bu paneller özellikle sağlık birimlerinde, hastanelerde, gıda ve ilaç depolama alanlarında kullanılıyor. Bu alanların titizlikle korunması çok önemli ayrıca bu alanların dezenfekte edilmesi de bir maliyet anlamına geliyor.







Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor!

Dr. Suat Kıroğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Şu anda sertifikasyon için testleri devam ediyor. Bu inovatif çalışmamız sayesinde hem virüs ve bakterilere karşı çok daha fazla koruma sağlayan hem de düzenli dezenfeksiyon ihtiyacını azaltarak verimlilik sağlayan hijyenik paneller üretmeye başlıyoruz. Biz Kingspan olarak global bir organizasyonuz ama bu inovasyonun Türkiye’deki mühendisler tarafından geliştirildiğinin altını çizmek isterim.”





Detaylı bilgi için: https://www.kingspan.com/meati/tr-tr

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