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MUCİZE LEZZETLER

Zeytinyağlı ekmek nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

Evinizi mis gibi bir kokuyla, sofranızı ise leziz dilimlerle dolduracak zeytinyağlı ekmek tarifini sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5-6 su bardağı un

Sunum için;

  • Krem peynir

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine ılık su, kuru maya, toz şeker, tuz ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
  2. Karışımın içine azar azar unu ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  3. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edince oda sıcaklığında 40 dakika kadar dinlendirin.
  4. Hafif unladığınız tezgaha hamuru yayın ve elinizle yuvarlayarak dikdörtgen şekli verin.
  5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin orta kısmına hamurunuzu yerleştirin.
  6. Hamurun her yerine bir fırça yardımı ile su sürüp, bir bıçak yardımı ile hamurun üzerine çizikler atın ve üstüne un serpin.
  7. Önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırında 45 dakika pişirin.
  8. Zeytinyağlı ekmeğiniz hazır.
  9. 10 dakika dinlendirdikten sonra ekmeğinizi dilimleyebilirsiniz.
  10. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde dilimlediğiniz ekmeğinizin üzerine krem peynir sürerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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