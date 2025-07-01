MUCİZE LEZZETLER
Zeytinyağlı ekmek nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
Evinizi mis gibi bir kokuyla, sofranızı ise leziz dilimlerle dolduracak zeytinyağlı ekmek tarifini sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Malzemeler:
- 2 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5-6 su bardağı un
Sunum için;
- Krem peynir
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi ‘nin içine ılık su, kuru maya, toz şeker, tuz ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
- Karışımın içine azar azar unu ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edince oda sıcaklığında 40 dakika kadar dinlendirin.
- Hafif unladığınız tezgaha hamuru yayın ve elinizle yuvarlayarak dikdörtgen şekli verin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin orta kısmına hamurunuzu yerleştirin.
- Hamurun her yerine bir fırça yardımı ile su sürüp, bir bıçak yardımı ile hamurun üzerine çizikler atın ve üstüne un serpin.
- Önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ‘da 45 dakika pişirin.
- Zeytinyağlı ekmeğiniz hazır.
- 10 dakika dinlendirdikten sonra ekmeğinizi dilimleyebilirsiniz.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde dilimlediğiniz ekmeğinizin üzerine krem peynir sürerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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