'Zeki Çelik giderse alternatif Serkan Asan!
DHA muhabiri İbrahim Alioğlu, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin ilk günlerini yorumladı. Abdullah Avcı'nın takıma çift idman yaptırdığını ve yorduğunu belirten Alioğlu; 'Takım bunun karşılığını alacaktır, Erzurumspor ile başlıyorlar ve artık hiçbir takım kolay değil Abdullah Avcı mutlak galibiyetle başlamak isteyecektir. Hoca şu an mutlu ve başarılı olacağını düşünüyor. Devre arasına kadar ne kadar çok puan toplanırsa o kadar iyi ara transfer döneminde defansif orta saha için Avrupa'dan bir transfer yapılacağını düşünüyorum.' dedi.
Son dönemdeki performasıyla dikkat çeken Serkan Asan ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunan İbrahim Alioğlu, 'Serkan Asan'ın performansı her geçen gün artıyor, geçen sezonki Getafe mçaındaki performansla gözlemciler kendisi için gelmişti kendisi büyük heyecan yaratıyor öğrendiğimiz kadarıyla Serkan'ı izleyenler var Lille Zeki Çelik'i satarsa alternatiflerden birisi Serkan Asan. Joao Pereira bile Serkan'ı çok beğendiğini dile getiriyor ikisi de hem forma mücadelesi veriyor hem de abi kardeş gibiler, Serkan bu performansını arttırırsa Uğurcan Çakır Abdülkadir Ömür'den önce bile Avrupa'ya transfer olabilir.' ifadelerini kullandı.
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