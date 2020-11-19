'Zeki Çelik giderse alternatif Serkan Asan!

Son dönemdeki performasıyla dikkat çeken Serkan Asan ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulunan İbrahim Alioğlu, 'Serkan Asan'ın performansı her geçen gün artıyor, geçen sezonki Getafe mçaındaki performansla gözlemciler kendisi için gelmişti kendisi büyük heyecan yaratıyor öğrendiğimiz kadarıyla Serkan'ı izleyenler var Lille Zeki Çelik'i satarsa alternatiflerden birisi Serkan Asan. Joao Pereira bile Serkan'ı çok beğendiğini dile getiriyor ikisi de hem forma mücadelesi veriyor hem de abi kardeş gibiler, Serkan bu performansını arttırırsa Uğurcan Çakır Abdülkadir Ömür'den önce bile Avrupa'ya transfer olabilir.' ifadelerini kullandı.