Yusuf Yazıcı 6 yıl önce hedefini böyle açıklamıştı!
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Fransa Lig 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ve büyük zaferin kazanılmasında aktörlerden birisi olan Yusuf Yazıcı, 22 Nisan 2015 tarihinde A Spor'a verdiği röportajda bugünleri gösteren hedeflerini açıklamıştı. Başarılı oyuncu; "Bizim hedefimiz şu ana kadar yapılanlardan daha iyisi olmak, daha üst seviyelerde hedeflerimiz çok büyük. Kendimizi geliştirip Avrupa'da futbol oynamayı istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.