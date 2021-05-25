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Süper Lig
Haber Giriş: 25.05.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı 6 yıl önce hedefini böyle açıklamıştı!

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Fransa Lig 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan ve büyük zaferin kazanılmasında aktörlerden birisi olan Yusuf Yazıcı, 22 Nisan 2015 tarihinde A Spor'a verdiği röportajda bugünleri gösteren hedeflerini açıklamıştı. Başarılı oyuncu; "Bizim hedefimiz şu ana kadar yapılanlardan daha iyisi olmak, daha üst seviyelerde hedeflerimiz çok büyük. Kendimizi geliştirip Avrupa'da futbol oynamayı istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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