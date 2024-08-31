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MUCİZE LEZZETLER

Yumurtalı dolma biber yanında domates soslu sosis tarifi | Mucize Lezzetler 

Demlenmiş çay eşliğinde farklı sunumu ile yumurtalı dolma biber yanında mis gibi kokan domates sos eşliğinde sosis tabağı… (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30+60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yumurtalı dolma biber için;

  • 2 adet yeşil dolmalık biber
  • 1 adet domates
  • 2 adet yumurta
  • 2 dilim küp şeker büyüklüğünde taze kaşar peynir

Domates soslu sosis için;

  • 300 g dana kokteyl sosis
  • 1 su bardağı domates sosu
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

  • İnce kıyılmış maydanoz

Tarif:

  1. Dolmalık biberlerin sap kısımlarını kesip içini temizleyin.
  2. Dolmalık biberlerin içine yumurta kırın ve kaşar peynir ekleyin.
  3. Domatesi ise sadece yıkayıp. halka şeklinde dilimleyin.
  4. Ardından dilimlenen domatesleri biberlerin üzerine ekleyip, dolmalık biberlerin baş kısmını ise domateslerin üzerine kapak olarak yerleştirin.
  5. Pişmeye hazır olan dolmaları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz' ün ilk haznesine yerleştirip bir fırça yardımı ile dolmaların her yerini yağlayın.
  6. Domates soslu sosis için; sosileri dilimleyin.
  7. Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz' ün ikinci haznesinin içine dilimlediğiniz sosis, tereyağı, domates sos, ve baharatları ekleyip karıştırın.
  8. Yumurtalı dolma biberleri manuel program 190 derecede 20 dakikaya, domates soslu sosisleri yine manuel program 200 derecede 10 dakikaya ayarlayın.
  9. Sosisleri arada bir karıştırın.
  10. Yumurtalı dolma biber yanında domates soslu sosis tabağınız hazır.
  11. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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