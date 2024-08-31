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Yumurtalı dolma biber yanında domates soslu sosis tarifi | Mucize Lezzetler
Demlenmiş çay eşliğinde farklı sunumu ile yumurtalı dolma biber yanında mis gibi kokan domates sos eşliğinde sosis tabağı… (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30+60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yumurtalı dolma biber için;
- 2 adet yeşil dolmalık biber
- 1 adet domates
- 2 adet yumurta
- 2 dilim küp şeker büyüklüğünde taze kaşar peynir
Domates soslu sosis için;
- 300 g dana kokteyl sosis
- 1 su bardağı domates sosu
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
Üzeri için:
- İnce kıyılmış maydanoz
Tarif:
- Dolmalık biberlerin sap kısımlarını kesip içini temizleyin.
- Dolmalık biberlerin içine yumurta kırın ve kaşar peynir ekleyin.
- Domatesi ise sadece yıkayıp. halka şeklinde dilimleyin.
- Ardından dilimlenen domatesleri biberlerin üzerine ekleyip, dolmalık biberlerin baş kısmını ise domateslerin üzerine kapak olarak yerleştirin.
- Pişmeye hazır olan dolmaları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz' ün ilk haznesine yerleştirip bir fırça yardımı ile dolmaların her yerini yağlayın.
- Domates soslu sosis için; sosileri dilimleyin.
- Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz' ün ikinci haznesinin içine dilimlediğiniz sosis, tereyağı, domates sos, ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Yumurtalı dolma biberleri manuel program 190 derecede 20 dakikaya, domates soslu sosisleri yine manuel program 200 derecede 10 dakikaya ayarlayın.
- Sosisleri arada bir karıştırın.
- Yumurtalı dolma biber yanında domates soslu sosis tabağınız hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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