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MUCİZE LEZZETLER

Yum yum sos tarifi | Mucize Lezzetler

Biftek, deniz ürünleri, pirinç veya sebze ile servis edebileceğiniz tatlı ve hafif baharatlı olan yum yum sosu mutlaka denemelisiniz. (Sponsorlu İçerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Japon mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 su bardağı mayonez
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak ’ta yer alan tavada tereyağını eritin.
  2. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ’nin içine eritilmiş tereyağı mayonez, domates salçası, su, kırmızı toz biber, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Sosunuzu bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı ’nda dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

HOW TO NOTLARI

  • Servis etmeden önce sosu bir gece mutlaka buzdolabında dinlendirin.

 

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