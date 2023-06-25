MUCİZE LEZZETLER
Yum yum sos tarifi | Mucize Lezzetler
Biftek, deniz ürünleri, pirinç veya sebze ile servis edebileceğiniz tatlı ve hafif baharatlı olan yum yum sosu mutlaka denemelisiniz. (Sponsorlu İçerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Japon mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 su bardağı mayonez
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı su
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak ’ta yer alan tavada tereyağını eritin.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ’nin içine eritilmiş tereyağı mayonez, domates salçası, su, kırmızı toz biber, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyip iyice karıştırın.
- Sosunuzu bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı ’nda dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
HOW TO NOTLARI
- Servis etmeden önce sosu bir gece mutlaka buzdolabında dinlendirin.
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