Yulaflı Sebzeli Poğaça
Kaç kişilik: 4–6 kişilik
Hazırlık süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15–20 dakika
Ürün: Fakir Hausgeräte Mr. Chef Quadro Blender Seti / Fakir Hausgeräte Easy Chefry 6 Programlı Hava Fritözü & Airfryer
Malzemeler
Hamuru için
2 su bardağı yulaf ezmesi
2 dolu yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)
1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı mahlep
1 çay kaşığı tuz
İç malzemeleri için
1 adet kapya biber (küçük küp doğranmış)
1 adet havuç
1 kase Ezine peyniri (küp doğranmış)
1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin (dilimlenmiş)
1/2 kase çekirdeksiz siyah zeytin (dilimlenmiş)
1 tutam dereotu (ince kıyılmış)
Üzeri için
1 adet yumurta sarısı
Susam
Çörek otu
Yapılışı
- Yulaf ezmesini Fakir Mr. Chef Quadro Blender Seti haznesine alın ve un kıvamına gelene kadar çekin. Hazırladığınız yulaf ununun yaklaşık 3 çay bardağı kadarını tarifte kullanmak üzere ayırın.
- Havucu Mr. Chef Quadro’nun rendeleme aparatını kullanarak rendeleyin.
- Bir karıştırma kabına yumurta ve yoğurdu alın ve iyice karıştırın. Zeytinyağını ekleyerek tekrar karıştırın.
- Yaklaşık 3 çay bardağı yulaf ununu, mahlebi ve tuzu ekleyerek karıştırın. Hamurun hafif yapışkan bir kıvamda olması gerekiyor.
- Kapya biber, rendelenmiş havuç, Ezine peyniri, yeşil ve siyah zeytin ile ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Tüm malzemeler eşit şekilde dağılana kadar karıştırın. Son olarak kabartma tozunu ilave edip tekrar karıştırın.
- Hazırladığınız harçtan elinizle parçalar alın ve top şekli verin. Poğaçaları Fakir Easy Chefry 6 Programlı Hava Fritözü & Airfryer haznesine yerleştirin.
- Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Susam ve çörek otu serpiştirin.
- Easy Chefry’de 180 °C olan uygun bir programı seçin ve poğaçaların üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Poğaçalarınızın büyüklüğüne göre pişirme süresi değişebileceğinden kontrollü şekilde pişirin.
- Yulaflı sebzeli poğaça servise hazır.
- Afiyet olsun!