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FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Yulaflı Sebzeli Poğaça

 

Kaç kişilik: 4–6 kişilik
 Hazırlık süresi: 15 dakika
 Pişirme süresi: 15–20 dakika
 Ürün: Fakir Hausgeräte Mr. Chef Quadro Blender Seti / Fakir Hausgeräte Easy Chefry 6 Programlı Hava Fritözü & Airfryer

Malzemeler

Hamuru için

 2 su bardağı yulaf ezmesi
 2 dolu yemek kaşığı yoğurt
 2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)
 1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
 1 paket kabartma tozu
 1 çay kaşığı mahlep
 1 çay kaşığı tuz

İç malzemeleri için

 1 adet kapya biber (küçük küp doğranmış)
 1 adet havuç
 1 kase Ezine peyniri (küp doğranmış)
 1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin (dilimlenmiş)
 1/2 kase çekirdeksiz siyah zeytin (dilimlenmiş)
 1 tutam dereotu (ince kıyılmış)

Üzeri için

 1 adet yumurta sarısı
 Susam
 Çörek otu

Yapılışı

  1. Yulaf ezmesini Fakir Mr. Chef Quadro Blender Seti haznesine alın ve un kıvamına gelene kadar çekin. Hazırladığınız yulaf ununun yaklaşık 3 çay bardağı kadarını tarifte kullanmak üzere ayırın.
  2. Havucu Mr. Chef Quadro’nun rendeleme aparatını kullanarak rendeleyin.
  3. Bir karıştırma kabına yumurta ve yoğurdu alın ve iyice karıştırın. Zeytinyağını ekleyerek tekrar karıştırın.
  4. Yaklaşık 3 çay bardağı yulaf ununu, mahlebi ve tuzu ekleyerek karıştırın. Hamurun hafif yapışkan bir kıvamda olması gerekiyor.
  5. Kapya biber, rendelenmiş havuç, Ezine peyniri, yeşil ve siyah zeytin ile ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Tüm malzemeler eşit şekilde dağılana kadar karıştırın. Son olarak kabartma tozunu ilave edip tekrar karıştırın.
  6. Hazırladığınız harçtan elinizle parçalar alın ve top şekli verin. Poğaçaları Fakir Easy Chefry 6 Programlı Hava Fritözü & Airfryer haznesine yerleştirin.
  7. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Susam ve çörek otu serpiştirin.
  8. Easy Chefry’de 180 °C olan uygun bir programı seçin ve poğaçaların üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Poğaçalarınızın büyüklüğüne göre pişirme süresi değişebileceğinden kontrollü şekilde pişirin.
  9. Yulaflı sebzeli poğaça servise hazır.
  10. Afiyet olsun!
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