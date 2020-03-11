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Haberler >Video >Yaşam >Life Style>Yönetmen Müge Uğurlar’dan Tolgahan Sayışman itirafı: ‘Hiç egosantrik bir şey yaşamadık’
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Yönetmen Müge Uğurlar’dan Tolgahan Sayışman itirafı: ‘Hiç egosantrik bir şey yaşamadık’

Yönetmen Müge Uğurlar hurriyet.com.tr’ de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Yönetmenlikte sahne çekmenin en son yapılacak iş olduğunu söyleyen Uğurlar, “Şunu erkek yönetmen, bunu kadın yönetmen çekmeli” ayrımına karşı olduğunu söyledi. Başrollerle uyumu konusunda Tolgahan Sayışman ile hiç egosantrik bir şey yaşamadığını ve yönetmenin asıl görevinin oyuncunun ve ekibin psikolojisini dengede tutmak olduğunu anlattı.
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