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Yılın Transferi - Deniz Sarıtaç Özel | Simon Kjaer için Emre Belözoğlu ve Anelka'yı reddetti!
Yılın Transferi’nin yeni bölümüne Fenerbahçe’nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç konuk olurken Umut Asil’in soruları ile Sarıtaç sarı-lacivertlilere ‘en iyi transfer’i yapmaya çalıştı. Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı birçok ismi eleyen Deniz Sarıtaç’ın eski kulübüne istediği 1 numaralı isimse dikkat çekti.
İşte Deniz Sarıtaç'ın sorularımıza verdiği yanıtlar ve şampiyonu;
Andre Santos mu Ümit Özat mı?
Santos mu Josef de Souza mı?
Souza mı Moussa Sow mu?
Souza mı Simon Kjaer mi?
Kjaer mi Luis Nani mi?
Kjaer mi Emre Belözoğlu ?
Kjaer mi Nicolas Anelka mı?
Kjaer mi Van Persie mi?
Van Persie mi Alex de Souza mı?
Van Persie mi Roberto Carlos mu? (Final)
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