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Süper Lig
Haber Giriş: 19.05.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Yıldız sporculardan 19 Mayıs mesajları

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Türk sporunun önemli isimleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla iletti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade eden İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Bahar Çağlar Ökten, Arda Turan, Melis Gülcan, Serdar Dursun, Ada Germen, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Lila Şengün ve Tarık Çetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söylediler.

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