YAYBİR'den korsan kitaba karşı farkındalık kampanyası #SENBUDEĞİLSİN

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR korsan kitaba karşı uzun zamandır devam ettirdiği mücadeleye, başlattığı yeni bir kampanya ile devam ediyor. #senbudeğilsin’ etiketiyle sosyal medyadan da okurlara ulaşmayı hedefleyen bu kampanyanın sloganı “Korsan kitap alma, suça ortak olma”. Kampanya çerçevesinde YAYBİR yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, editörler ve yayıncılık sektörünün tüm emekçilerinin de desteğiyle bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi planlıyor.