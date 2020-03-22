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YaÅŸlÄ±nÄ±n maden suyu isteÄŸini polis karÅŸÄ±ladÄ±
SÄ°VAS'ta koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamayan Ethem KoÃ§ak'Ä±n (68) maden suyu isteÄŸini polis karÅŸÄ±ladÄ± Ãœlke genelinde koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 65 yaÅŸ Ã¼zeri vatandaÅŸlara dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ±Â getirildi. Sivas'ta dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayan yaÅŸlÄ±lar, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Sivas 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne iletmeye baÅŸladÄ±. Kentte TuzlugÃ¶l Mahallesi'nde yaÅŸayan evli, 8 Ã§ocuk babasÄ± Ethem KoÃ§ak'Ä±n maden suyu bitti. 112'yi arayan KoÃ§ak, evine maden suyu getirilmesini istedi. Maske ve eldiven takarak Ã¶nlem alan polis ekipleri aldÄ±klarÄ± maden suyunu Ethem KoÃ§ak'Ä±n evine bÄ±raktÄ±.Â
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