MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>YaÅŸlÄ±nÄ±n maden suyu isteÄŸini polis karÅŸÄ±ladÄ±
HABER

YaÅŸlÄ±nÄ±n maden suyu isteÄŸini polis karÅŸÄ±ladÄ±

SÄ°VAS'ta koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamayan Ethem KoÃ§ak'Ä±n (68) maden suyu isteÄŸini polis karÅŸÄ±ladÄ± Ãœlke genelinde koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 65 yaÅŸ Ã¼zeri vatandaÅŸlara dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ±Â getirildi. Sivas'ta dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayan yaÅŸlÄ±lar, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Sivas 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne iletmeye baÅŸladÄ±. Kentte TuzlugÃ¶l Mahallesi'nde yaÅŸayan evli, 8 Ã§ocuk babasÄ± Ethem KoÃ§ak'Ä±n maden suyu bitti. 112'yi arayan KoÃ§ak, evine maden suyu getirilmesini istedi. Maske ve eldiven takarak Ã¶nlem alan polis ekipleri aldÄ±klarÄ± maden suyunu Ethem KoÃ§ak'Ä±n evine bÄ±raktÄ±.Â
GÃœNCELLENME
SONRAKÄ° VÄ°DEO
Oynatma Listesi
Polis anonsla uyarmaya baÅŸladÄ±
YaÅŸlÄ±lar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na uymuyor
Nil Karaibrahimgil'den karantina ÅŸarkÄ±sÄ±
SalgÄ±n nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayan yaÅŸlÄ± komÅŸularÄ± yerine alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
Milli basketbolculardan koronavirÃ¼s iÃ§in 'temizlik' ve 'evde kal' aÃ§Ä±klamasÄ±
Olta balÄ±kÃ§Ä±larÄ± korona virÃ¼se raÄŸmen Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde

BunlarÄ± da beÄŸenebilirsiniz

Son Dakika Haberler