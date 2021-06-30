Sokak hayvanları için restoranlarda ücretsiz çalışıyor

ANKARA'da üniversite öğrencisi Harun Köybaşı (26), ücretsiz çalıştığı restoranların artık yemekleri ile sokak hayvanlarını besliyor. Köybaşı, Bu kadar çok israf varken bunların çöpe gitmesine gönlüm razı gelmedi. Bazı günler çok fazla yemek artığı çıkıyor. Özellikle hafta sonlarında çıkan artıklar 15-20 kiloları buluyor dedi.

Ankara'da yaşayan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Harun Köybaşı, küçük yaştan itibaren birçok hayvan besledi. Hayvanları çok seven Köybaşı, yaklaşık bir ay önce gittiği restoranda çöpe giden artık yemeklerin sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılabileceğini düşündü. Köybaşı, restoran sahipleriyle görüşüp, artık yemekler karşılığında ücretsiz çalışmaya başladı. Köybaşı, haftanın 3 günü boş zamanlarında çalıştığı restoranda topladığı artık yemekleri, Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle sokak hayvanları ile buluşturuyor.

'ARTIK YEMEKLER 15-20 KİLOLARI BULUYOR'

Köybaşı, hayvanları sevdiğini, şimdiye kadar köpek, kedi, balık gibi çok sayıda hayvan beslediğini söyledi. Köybaşı, Hayvan sevdiğim kadar kebabı da çok seviyorum. Restoranlara gidip, yemek yediğim zaman diğer masalardaki tabaklara bakınca yemek israfı görülüyor. Bu kadar çok israf varken bunların çöpe gitmesine gönlüm razı gelmedi. Restorana gidip dedim ki, 'Ben burada ücretsiz komi-garson olarak işe başlayıp, masalardaki artıkları toplayıp, sokak hayvanlarına vermek istiyorum'. Teklifim kabul edildi. Restoranda topladığım artık yemekleri kovalarla sokak hayvanlarına veriyorum. Bazı günler çok fazla yemek artığı çıkıyor. Özellikle hafta sonlarında çıkan artık yemekler 15-20 kiloları buluyor. Kovaları Çankaya Belediyesine ait büyük araçlara dolduruyoruz ve dostlarımızın karnını doyurmaya çalışıyoruz dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Restoran sahibi Aydın Akça ise, Biz israfa karşı olduğumuz için masalardan gelen tabaklardaki artıkları toplayıp köpeklere zaten veriyorduk. Bu arkadaşımız da bize geldi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bundan bize bahsetti. Bu da bize mantıklı geldi. Buraya geliyor. Masadan gelen artıkları topluyor ve sokak hayvanlarına yedirmek için götürüyor. Biz de bundan dolayı çok memnunuz diye konuştu.