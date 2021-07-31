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Yarasını sarıp, görevine devam etti

Orman Genel Müdürlüğü, dün sosyal medya hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında yaralanan Karabük Şefliği'nde çalışan orman işçisi- dozer operatörü Cihan Toşur'un görevine devam etme çabasını paylaştı. Paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı.

 

 
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