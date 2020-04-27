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Yan karın ve simit bölgesi eriten pilates egzersizi
Fizyoterapist ve pilates uzmanı Aylin Uçar'ın sizler için hazırladığı yan karın ve simit bölgesini eriten pilates egzersizi.
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