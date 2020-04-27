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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Yan karın ve simit bölgesi eriten pilates egzersizi
SAĞLIKLI YAŞAM

Yan karın ve simit bölgesi eriten pilates egzersizi

Fizyoterapist ve pilates uzmanı Aylin Uçar'ın sizler için hazırladığı yan karın ve simit bölgesini eriten pilates egzersizi.
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