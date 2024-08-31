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MUCİZE LEZZETLER

Yaban mersinli bowl tarifi | Mucize Lezzetler 

Son zamanların en gözdesi, kolayca hazırlayabileceğiniz bowl tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Bowl için;

  • 2 su bardağı tatlı yoğurt
  • 1 su bardağı yaban mersini
  • 2 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
  • 1 tatlı kaşığı bal

Üzeri İçin;

  • Yaban mersini
  • Yulaf ezmesi
  • Frambuaz

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda tatlı yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
  7. Yaban mersini, bal, tatlı yoğurt, Hindistan cevizi rendesi ve chia tohumunu pürüzsüz hale gelene kadar Arçelik Skylight® Blender’ dan geçirin.
  8. Hazır olan harcınızı sunum kasesine alın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
  9. Ardından üzerini yulaf ezmesi, frambuaz ve yaban mersini ile süsleyin.
  10. Yaban mersinli bowl tarifiniz hazır.
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