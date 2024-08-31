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Yaban mersinli bowl tarifi | Mucize Lezzetler
Son zamanların en gözdesi, kolayca hazırlayabileceğiniz bowl tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Bowl için;
- 2 su bardağı tatlı yoğurt
- 1 su bardağı yaban mersini
- 2 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
- 1 tatlı kaşığı bal
Üzeri İçin;
- Yaban mersini
- Yulaf ezmesi
- Frambuaz
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda tatlı yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Yaban mersini, bal, tatlı yoğurt, Hindistan cevizi rendesi ve chia tohumunu pürüzsüz hale gelene kadar Arçelik Skylight® Blender’ dan geçirin.
- Hazır olan harcınızı sunum kasesine alın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 30 dakika dinlendirin.
- Ardından üzerini yulaf ezmesi, frambuaz ve yaban mersini ile süsleyin.
- Yaban mersinli bowl tarifiniz hazır.
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