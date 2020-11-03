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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Viyana'daki Terör Saldırısına Şahit Olan Türkler Yaşadıklarını Anlattı...
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Viyana'daki Terör Saldırısına Şahit Olan Türkler Yaşadıklarını Anlattı...

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anının videosunda seslerini duyulan Türkler Mikail Özen ve saldırıda yaralanan Recep Tayyip Gültekin'e hurriyet.com.tr ulaştı. Özen, "Biz film falan çevriliyor sandık. Yukarı doğru baktık, adamlarla 5-6 metre mesafede karşı karşıya kaldık. Bize ateş etmeye başladılar. Arkadaşım baldırından vuruldu" dedi. Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir teröristin öldürüldüğünü çatışma esnasında bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda olay 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada görüntüleri yayılan saldırıdaki Türkler, Hürriyet.com.tr'ye konuştu. Yozgat Sarıkayalı Avusturya vatandaşı Mikail Özen şunları anlattı: O görüntülerde ‘Siper al’ diye bağıran benim.
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