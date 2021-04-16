Veteriner hekimden esprili 'telefonda muayene' paylaşımı

Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, evcil hayvanları ile ilgili sorunları mesajla veya fotoğrafla anlatarak telefonda muayene talebinde bulunanlara sosyal medyada esprili bir video paylaşarak, 'hayvanları veteriner hekime götürün' çağrısında bulundu.



Son zamanlarda kovid-19 korkusu nedeniyle evcil hayvanı olanlar da veteriner hekimlere gitmek yerine hayvanlarının sorunlarını mesaj ve fotoğraf yolu ile anlatarak, telefondan muayene yöntemine başvurmaya başladı. Bu durumu sosyal medyada paylaştığı esprili bir video ile gündeme getiren Veteriner Hekim Mahmut Baran Şahin, hayvan sahiplerine 'hayvanlarınızı mutlaka veteriner hekime götürüp muayene ettirin' çağrısında bulundu.

Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, meslektaşları tarafından da desteklendi.

Paylaştığı video hakkında açıklama yapan Şahin, hayvanların da canlı olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde onlarla ilgili de hassas davranılması gerektiğini hatırlatarak, 'Beni rahatsız eden kısım 'pandemi var gelemiyoruz' denmesi oldu. Evet, pandemi var. Bizler de bunun farkındayız. Sizin canınızı, sağlınızı korumak için kendi canımızı hiçe sayarak mücadele ediyoruz. Pandeminin başladığı andan şu ana kadar, hatta Vuhan'da çıktığında bile sosyal medyada duyularını yapmıştım. Çünkü kedilerde de görülen koronavirüsün insanlarda da görülmeye başlamasıyla kedilerdeki koronavirüsle insanlardaki koronavirüs karşılaştırılmamalı. Bu nedenle toplumsal bilinçlendirme, bu konudaki en önemli nokta. Bu videoda işin içine biraz da parodi katarak bu durumu aktarmak istedim' dedi.