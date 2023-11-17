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Haberler >Video >Vergisiz Telefonun Şampiyonları realme C55 ve C53!
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Vergisiz Telefonun Şampiyonları realme C55 ve C53!

Herkese merhaba. Bugün size Realme’den çok güzel haberler getirdim. Realme, üniversite öğrencileri için akıllı telefonlarıyla yeni bir dönem başlatıyor… "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar," resmî gazetede yayınlandı biliyorsunuz. Bu fırsatla birlikte, realme C53 ve C55 serisi akıllı telefonlar, üniversite öğrencileri için mükemmel bir seçenek haline geliyor. Peki neden tercih etmeliyim diyorsanız biraz detaylı olarak anlatmak istiyorum.
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