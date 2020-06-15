MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Vejetaryen Türk Lezzetleri | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Vejetaryen Türk Lezzetleri | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetlerin bu bölümünde zengin Türk mutfağının herkesin gönlüne taht kurmuş, birbirinden lezzetli, 3 farklı vejetaryen tarifini sizler için derledik.(Sponsorlu İçerik)

Fellah Köfte

Malzemeler:

Köfteler için:

  • 2 su bardağı köftelik ince bulgur
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası

Sosu için:

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber


Tarif:

  • Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın.
  • Üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.
  • Şişen bulgurun üzerine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edin.
  • 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde yoğurmaya başlayın.
  • 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek bütünleşene kadar yoğurun.
  • Ardından makineyi durdurun ve köfteleri hazırlama aşamasına geçin.
  • Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak iki avucunuzun içinde yuvarlayın.
  • Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağınızla bastırarak bir çukur açın.
  • Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine aktarın ve güzelce harmanlayın.
  • Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede suyu kaynatın.
  • Kaynayan suda köfteleriniz yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın.
  • Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla süzdürerek kasenin içine alın.
  • Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavanın içine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını alın.
  • Üzerine rendelenmiş 1 su bardağı domatesi ekleyin.
  • Kıvamı hafif yoğunlaşınca 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tane karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ederek karıştırın.
  • Ardından hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın.
  • Servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanozlar serperek servis edin.

Afiyetler olsun!

Şakşuka

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet orta boy yeşil biber
  • 2 adet büyük boy domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/4 demet maydanoz
  • 1 su bardağı sıcak su

Patlıcanları kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ

Tarif:

  • Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.
  • Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın.
  • Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.
  • Kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın, sarımsağı incecik kıyın.
  • Patlıcanları kızartmak için Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.
  • Küp şeklinde doğradığınız patlıcanları, kızgın yağda renk alana kadar kızartın
  • Şakşuka’nın sosu için; Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ayrı bir sos tavasında kızdırın.
  • Küçük parçalar halinde doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin.
  • Yeşil biberleri katıp soteleme işlemini sürdürün.
  • Domates salçası ve doğranmış domatesleri ekledikten sonra suyunu çekene kadar sosu kısık ateşte pişirin.
  • Sosun kıvamını açmak için sıcak su ve tuzu ilave edip, kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.
  • Koyu bir hal alan sosu kızarmış ve kenarda bekleyen patlıcanların üzerine dökün.
  • İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!

Mercimek Köftesi
Malzemeler:

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 3 adet orta boy kuru soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5-6 dal yeşil soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet limon suyu
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Kimyon
  • Tuz

Tarif:

  • Orta boy tencerede 4-5 su bardağı suda 2 su bardağı mercimek haşlanır.
  • Mercimekler iyice haşlandıktan sonra içine 1 su bardağı ince bulgur koyulur.
  • İçine kimyon ve tuz eklenip 15 dakika kapağı kapalı bir şekilde bekletilir.
  • Küp küp doğranmış soğanlar Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağında kavurulur.
  • Soğanlar kavrulduktan sonra salça eklenip kavurmaya devam edilir.
  • Baharatları da ekleyip karıştırıp ocaktan alınır.
  • Soğuyan mercimek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alınır, soğan karışımı eklenip yoğurma aparatıyla yoğurulur.
  • İnce ince doğranmış yeşillikler ve baharatlar da eklendikten sonra birkaç dakika daha yoğurulur.
  • Daha sonra şekillendirip servis tabağına dizilir.

Afiyet olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı kamerada
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: İl imamı ve il ablası yakalandı
Evde Yapılabilecek 3 Pratik Çorba | Mucize Lezzetler
ABD'de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı
Sivas'ta vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu, caddeler kalabalıklaşmaya başladı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler