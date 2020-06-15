MUCİZE LEZZETLER
Mercimek Köftesi
Vejetaryen Türk Lezzetleri | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetlerin bu bölümünde zengin Türk mutfağının herkesin gönlüne taht kurmuş, birbirinden lezzetli, 3 farklı vejetaryen tarifini sizler için derledik.(Sponsorlu İçerik)
Fellah Köfte
Malzemeler:
Köfteler için:
- 2 su bardağı köftelik ince bulgur
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz karabiber
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
Sosu için:
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 su bardağı rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Öncelikle 2 su bardağı ince bulguru Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın.
- Üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin ve streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin.
- Şişen bulgurun üzerine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edin.
- 1 su bardağı unu da azar azar ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde yoğurmaya başlayın.
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek bütünleşene kadar yoğurun.
- Ardından makineyi durdurun ve köfteleri hazırlama aşamasına geçin.
- Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak iki avucunuzun içinde yuvarlayın.
- Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağınızla bastırarak bir çukur açın.
- Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine aktarın ve güzelce harmanlayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede suyu kaynatın.
- Kaynayan suda köfteleriniz yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın.
- Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla süzdürerek kasenin içine alın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavanın içine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını alın.
- Üzerine rendelenmiş 1 su bardağı domatesi ekleyin.
- Kıvamı hafif yoğunlaşınca 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tane karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ederek karıştırın.
- Ardından hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın.
- Servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanozlar serperek servis edin.
Afiyetler olsun!
Şakşuka
Malzemeler:
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet orta boy yeşil biber
- 2 adet büyük boy domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 demet maydanoz
- 1 su bardağı sıcak su
Patlıcanları kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Tarif:
- Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.
- Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın.
- Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.
- Kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın, sarımsağı incecik kıyın.
- Patlıcanları kızartmak için Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.
- Küp şeklinde doğradığınız patlıcanları, kızgın yağda renk alana kadar kızartın
- Şakşuka’nın sosu için; Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ayrı bir sos tavasında kızdırın.
- Küçük parçalar halinde doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin.
- Yeşil biberleri katıp soteleme işlemini sürdürün.
- Domates salçası ve doğranmış domatesleri ekledikten sonra suyunu çekene kadar sosu kısık ateşte pişirin.
- Sosun kıvamını açmak için sıcak su ve tuzu ilave edip, kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.
- Koyu bir hal alan sosu kızarmış ve kenarda bekleyen patlıcanların üzerine dökün.
- İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun!
Mercimek Köftesi
Malzemeler:
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 su bardağı ince bulgur
- 3 adet orta boy kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 5-6 dal yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 adet limon suyu
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kimyon
- Tuz
Tarif:
- Orta boy tencerede 4-5 su bardağı suda 2 su bardağı mercimek haşlanır.
- Mercimekler iyice haşlandıktan sonra içine 1 su bardağı ince bulgur koyulur.
- İçine kimyon ve tuz eklenip 15 dakika kapağı kapalı bir şekilde bekletilir.
- Küp küp doğranmış soğanlar Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağında kavurulur.
- Soğanlar kavrulduktan sonra salça eklenip kavurmaya devam edilir.
- Baharatları da ekleyip karıştırıp ocaktan alınır.
- Soğuyan mercimek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alınır, soğan karışımı eklenip yoğurma aparatıyla yoğurulur.
- İnce ince doğranmış yeşillikler ve baharatlar da eklendikten sonra birkaç dakika daha yoğurulur.
- Daha sonra şekillendirip servis tabağına dizilir.
Afiyet olsun!
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