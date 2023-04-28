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Vegan spagetti bolonez tarifi | Mucize Lezzetler
İstiridye mantarı ve ceviz diğer sebzelerle harmanlanırsa ortaya şahane bir vegan bolonez sos çıkar. Spagetti ile karışınca da tadından yenmez bir hale gelir. (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 paket spagetti makarna
- 250 g istiridye mantarı
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- Yarım su bardağı ceviz içi
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı kırmızı tatlı toz biber
- 3 yemek kaşığı sirke
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
- 1 tepeleme çay kaşığı karabiber
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- İlk olarak mantar ve cevizi ise Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nden geçirin.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tencerede makarnayı haşlayın ve süzüp kenara alın.
- Soğan, sarımsak ve biberi minik minik doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta bulunan ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırın.
- Ardından soğan, salça, kırmızı toz biber, sarımsak, sirke, karabiber ve tuzu kavurun.
- Mantarlı karışımı sosun içerisine ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Haşlanmış makarnanızın üzerine hazırladığınız vegan bolonez sosu koyup sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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