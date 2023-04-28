Vegan spagetti bolonez tarifi | Mucize Lezzetler

İstiridye mantarı ve ceviz diğer sebzelerle harmanlanırsa ortaya şahane bir vegan bolonez sos çıkar. Spagetti ile karışınca da tadından yenmez bir hale gelir. (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler: 1 paket spagetti makarna

250 g istiridye mantarı

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı kırmızı tatlı toz biber

3 yemek kaşığı sirke

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 tepeleme çay kaşığı karabiber

6 yemek kaşığı zeytinyağı Tarif: İlk olarak mantar ve cevizi ise Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tencerede makarnayı haşlayın ve süzüp kenara alın. Soğan, sarımsak ve biberi minik minik doğrayın. Arçelik Ankastre Ocak ’ta bulunan ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Ardından soğan, salça, kırmızı toz biber, sarımsak, sirke, karabiber ve tuzu kavurun. Mantarlı karışımı sosun içerisine ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Haşlanmış makarnanızın üzerine hazırladığınız vegan bolonez sosu koyup sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!

