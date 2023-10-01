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Vegan pesto sos tarifi | Mucize Lezzetler
Kokusu ve lezzetiyle insanın aklını başından alan İtalyan lezzetlerden... (Sponsorlu İçerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 50 g ıspanak
- 1 avuç taze fesleğen
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 5 yemek kaşığı kabuksuz yer fıstığı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- İlk olarak Ispanak ve fesleğeni yıkayıp kurutun.
- Sarımsakların ise sadece kabuklarını soyun.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti‘nin içine ıspanak, fesleğen, sıvı yağ, yer fıstığı, sarımsak ve tuzu ekleyin.
- Tüm malzemeyi püre haline gelene kadar karıştırın.
- Vegan pesto sosunuz hazır.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Vegan pesto sosu buzdolabında bir hafta, dondurarak ise altı aya kadar saklayabilirsiniz.
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