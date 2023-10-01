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MUCİZE LEZZETLER

Vegan pesto sos tarifi | Mucize Lezzetler

Kokusu ve lezzetiyle insanın aklını başından alan İtalyan lezzetlerden... (Sponsorlu İçerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 50 g ıspanak
  • 1 avuç taze fesleğen
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 5 yemek kaşığı kabuksuz yer fıstığı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

 

  1. İlk olarak Ispanak ve fesleğeni yıkayıp kurutun.
  2. Sarımsakların ise sadece kabuklarını soyun.
  3. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti‘nin içine ıspanak, fesleğen, sıvı yağ, yer fıstığı, sarımsak ve tuzu ekleyin.
  4. Tüm malzemeyi püre haline gelene kadar karıştırın.
  5. Vegan pesto sosunuz hazır.

 Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Vegan pesto sosu buzdolabında bir hafta, dondurarak ise altı aya kadar saklayabilirsiniz.

 

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