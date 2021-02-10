Vatandaşlara sorduk: Pandemiden sonra ilk ne yapacaksınız?

Covid-19 salgını uzun süredir dünyayı sarmış durumda. Aşı çalışmaları ve uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğinin belirlenmesi için de belli bir süreye ihtiyaç var. Ancak pandemi tüm yaşantımızı değiştirdi. Bu sürede izole bir hayat benimsendi. Çalışma düzeninden günlük hayata birtakım alışkanlıklarımızı etkiledi. Pek çok kişi, bu nedenle sevdiklerinden uzak ve önemli planlarını ertelemek zorunda kaldı. Biz de vatandaşlara bu süreçte neleri özlediklerini ve pandemi sona erdikten sonra ilk ne yapmak istediklerini sorduk. Kimi ekmek parası derdinde kimi sevdiklerini görme telaşında kimiyse sürekli ertelediği hayallerini bu kez zaman kaybetmeden gerçekleştirmek için gün sayıyor. Ama hepimizin ortak bir özlemi var: "Doyasıya dışarda olabilmek" İşte pandemide en çok özlenenler ve ilk yapılmak istenenler…