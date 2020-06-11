'Vakkum çay toplama makinesi" ile çay toplamak çok kolay

Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Çayırlı köyünde çay üreticisi Aydın Yavuz geliştirdiği devrim niteliğindeki sistemle çay kesmeyi, kesilen çayları taşımayı artık daha zahmetsiz gerçekleştiriyor. İsmini ‘Vakkum çay toplama makinesi’ verdiği icadı ile kestiği çayı vakumlu sistem sayesinde doğrudan evinin önüne kadar plastik borularla taşıyan Aydın Yavuz, bu şekilde hem zamandan kar etti hem de işçi derdinden kurtuldu. Korona salgını bu makineyi yapma sürecini hızlandırdı