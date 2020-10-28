VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu ve bu süreçte elde ettiği Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanan VakıfBank Spor Kulübü, ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçı kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorları'nda yer alan VakıfBank, şimdi de Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ''en çok kazanan takım'' unvanıyla yeniden rekora imza attı.
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