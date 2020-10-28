MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Spor Videoları Haberleri Diğer Haberleri VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda
GeriDiğer VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

VakıfBank ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu ve bu süreçte elde ettiği Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanan VakıfBank Spor Kulübü, ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'na girdi. 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçı kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak Guinness Dünya Rekorları'nda yer alan VakıfBank, şimdi de Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ''en çok kazanan takım'' unvanıyla yeniden rekora imza attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle