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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Vakaların Artış Sebebinin Temeli Nedir? Artışın Önüne Nasıl Geçilebilir? Tevfik Özlü Anlatıyor..
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Vakaların Artış Sebebinin Temeli Nedir? Artışın Önüne Nasıl Geçilebilir? Tevfik Özlü Anlatıyor..

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili olarak özellikle toplu taşıma kullanan vatandaşları uyardı. İstanbul ve Türkiye'deki artışın sebeplerini sıralayan Özlü, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bütün dünyada vaka artışlarının görüldüğünü söyledi. Özlü üst üste iki maskeyi aynı anda takan vatandaşları da uyararak 'Önemli olan maskeyi kuralına uygun şekilde takmaktır. Kurallara uyularak takılan tek maske de yeterince koruyucudur' dedi.
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