MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?
LİFE STYLE

Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?

Bugüne kadar 40 milletten 600’e yakın astronot dünyadan ayrılıp uzay semalarında süzüldü… Bazıları başka gezegenlere ulaştı, bazıları dünyanın yörüngesinde dolaştı… Bazı gidenler de geri dönmedi. Ama uzay için olan yarış hiçbir kayba rağmen bitmedi. Bunun için dünyada her yıl 62 milyar dolardan fazla para harcanıyor. Bu miktarın 21 milyar doları ise tek başına NASA’ya ait. 2. Dünya Savaşı’nın bittiği an başlangıç düdüğü çalınan uzay savaşı, 1991’e kadar devam etti. Milyarlarca dolar para, onlarca kayıp astronot, nesillere sığmayan teknolojik gelişmeler ve uzay yarışının en keskin zamanları. Bu videomuzda Soğuk Savaş’ın son gününe uzay konusundaki tüm gelişmeleri sizin için topladık. Bakalım uzay savaşının kazananı kim? Bakalım İşin Aslı Neymiş?
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum'da otluk alanda yangın
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye harcama limiti göndermesi!
Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı
Marmara Gölü’nün dibi gözüktü
Siverek'te yaralı yakınları acil serviste görevlilere saldırdı: 5 yaralı
Hatay'da ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Kızımı babası öldürdü

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler