Uzay Savaşını Hangi Ülke Kazandı? ABD Mi Sovyet Rusya Mı ? İşin Aslı Ne?

Bugüne kadar 40 milletten 600’e yakın astronot dünyadan ayrılıp uzay semalarında süzüldü… Bazıları başka gezegenlere ulaştı, bazıları dünyanın yörüngesinde dolaştı… Bazı gidenler de geri dönmedi. Ama uzay için olan yarış hiçbir kayba rağmen bitmedi. Bunun için dünyada her yıl 62 milyar dolardan fazla para harcanıyor. Bu miktarın 21 milyar doları ise tek başına NASA’ya ait. 2. Dünya Savaşı’nın bittiği an başlangıç düdüğü çalınan uzay savaşı, 1991’e kadar devam etti. Milyarlarca dolar para, onlarca kayıp astronot, nesillere sığmayan teknolojik gelişmeler ve uzay yarışının en keskin zamanları. Bu videomuzda Soğuk Savaş’ın son gününe uzay konusundaki tüm gelişmeleri sizin için topladık. Bakalım uzay savaşının kazananı kim? Bakalım İşin Aslı Neymiş?