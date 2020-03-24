MUCİZE LEZZETLER
Unsuz şekersiz kek tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Unsuz şekersiz kek var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)
- 1 çay bardağı keçi boynuzu pekmezi
- 2 adet muz
- 1/2 çay bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 paket kakao
Malzemeler:
- 3 yumurtayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin ve çırpın.
- 1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezini ilave edip birlikte karıştırmaya devam edin.
- Kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ilave edin.
- Yarım çay bardağı sütü kek harcına ekleyin.
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz içini ilave edin ve karıştırın.
- Son olarak 2 adet muzu, çatal yardımıyla ezerek kek karışımının içerisine ilave ederek pürüzsüz bir harç elde edene kadar çırpın.
- Yağladığınız kek kalıbına kek karışımının tamamını eşit miktarda dökün.
- Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 45 dakika pişirin.
- Afiyet olsun.
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