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MUCİZE LEZZETLER

Unsuz şekersiz kek tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Unsuz şekersiz kek var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)
  • 1 çay bardağı keçi boynuzu pekmezi
  • 2 adet muz
  • 1/2 çay bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kakao

Malzemeler:

  1. 3 yumurtayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine ekleyin ve çırpın.
  2. 1 çay bardağı keçiboynuzu pekmezini ilave edip birlikte karıştırmaya devam edin.
  3. Kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ilave edin.
  4. Yarım çay bardağı sütü kek harcına ekleyin.
  5. 1 su bardağı çekilmiş ceviz içini ilave edin ve karıştırın.
  6. Son olarak 2 adet muzu, çatal yardımıyla ezerek kek karışımının içerisine ilave ederek pürüzsüz bir harç elde edene kadar çırpın.
  7. Yağladığınız kek kalıbına kek karışımının tamamını eşit miktarda dökün.
  8. Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırında 45 dakika pişirin.
  9. Afiyet olsun.

 

 

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