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Ünlü sörfçü boğulmakta olan kişiyi böyle kurtardı

Avustralyalı ünlü sörfçü Mikey Wright, Havai'de Oahu Plajı'nda akıntıya kapılan bir kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Havai'de düzenlenen bir etkinlik için bölgede bulunan Avustralyalı sörfçü Mickey Wright, akıntıya kapılan bir kişinin boğulmak üzere olduğunu gördü. Wright, plaja koşarak dalgalarla mücadele eden kişiyi kurtarmayı başardı. Görüntüleri ise sosyal medya hesabından 'İçkimi tut' mesajıyla paylaşan ünlü sörfçü, dalgaların çok güçlü olduğunu söyledi.

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